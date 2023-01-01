Mukavemet göreve hazır: Enerji filosunun son üyesi deniz tabanındaki inşa sürecine destek verecek

Geminin teknik özelliklerine de değinen Dönmez, “Gemimizde ağır tonajlı ekipmanları deniz tabanına yerleştirmek üzere donatılmış nitelikte vinçler var. Birisi 150, diğeri 40 tonluk olmak üzere. Yine su altı robotları için su altı platformu hazırlanıyor. 2 bin 200 metre derinlikteki operasyonları bu tip gemilerin üzerinden uzaktan yapıyoruz. Adeta bir cerrah hassasiyetinde operatörlerimiz, mühendislerimiz bu işlemleri insan eli değmeden gemi üzerinden yapabilir hale geldi” diye konuştu.