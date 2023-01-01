|
Ekonomi

Mukavemet göreve hazır: Enerji filosunun son üyesi deniz tabanındaki inşa sürecine destek verecek

Türkiye’nin enerji filosunun son üyesi olan ‘Mukavemet’ gemisi, Karadeniz tabanındaki operasyonlara katılmak için hazırlığını tamamladı. Filyos Limanı’na demirleyen gemi Şubat ayında ilk görevine çıkacak. Mukavemet, deniz tabanındaki inşa sürecine destek verecek.

Merve Safa Akıntürk
Merve Safa Akıntürk
3:45 . 23/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Türkiye’nin enerji filosunun son üyesi olan ‘Mukavemet’ gemisi, Karadeniz tabanındaki operasyonlara katılmak için hazırlığını tamamladı.

Türkiye’nin enerji filosunun son üyesi olan ‘Mukavemet’ gemisi, Karadeniz tabanındaki operasyonlara katılmak için hazırlığını tamamladı.

Türkiye’nin denizlerdeki enerji filosunun son üyesi olan Mukavemet, önümüzdeki ay ilk görevine çıkacak. Gemi, Karadeniz gazı için su altında devam eden operasyona destek verecek. Su altı inşaat gemisi olan Mukavemet, Filyos Limanı'na demirledi. Yaklaşık 100 metre uzunluğunda ve 21 metre genişliğinde olan gemide ikiden fazla su altı robotu aynı anda çalıştırılabiliyor. Bu sayede, deniz altı operasyonlarında aynı anda birden fazla işlem gerçekleştirilebiliyor.

Hem Karadeniz hem de Akdeniz’de keşif çalışmalarını kesintisiz sürdüren Türkiye, enerji filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak deniz tabanında inşa sürecine destek vermek üzere filoya eklenen Mukavemet Gemisi, Karadeniz'de sürdürülen operasyona katılmak için gün sayıyor.

DENİZ TABANINA MUKAVEMET GÜCÜ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazını vatandaşla buluşturmak için gece gündüz çalışmaların devam ettiğini söyledi. Karadeniz'in derinliklerinden nakış nakış enerji üssü inşa ettiklerini vurgulayan Bakan Dönmez, “Bunlar için de nitelikli, özel gemilere ihtiyacımız var. Mukavemet adını verdiğimiz gemi, deniz tabanındaki işlemleri yapmak üzere filomuza katılmış durumda. Bu gemimiz de çok kısa içinde yerli gazımızı milletimizle buluşturmak için çalışan enerji filomuza katılacak” dedi.

SU ALTI ROBOTLARINA ÖZEL PLATFORM

  • Geminin teknik özelliklerine de değinen Dönmez, “Gemimizde ağır tonajlı ekipmanları deniz tabanına yerleştirmek üzere donatılmış nitelikte vinçler var. Birisi 150, diğeri 40 tonluk olmak üzere. Yine su altı robotları için su altı platformu hazırlanıyor. 2 bin 200 metre derinlikteki operasyonları bu tip gemilerin üzerinden uzaktan yapıyoruz. Adeta bir cerrah hassasiyetinde operatörlerimiz, mühendislerimiz bu işlemleri insan eli değmeden gemi üzerinden yapabilir hale geldi” diye konuştu.
Melih Han Bilgin ve Fatih Dönmez

ARTIK SON HAFTALARDAYIZ

Türkiye Petrolleri Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Karadeniz’de ve Filyos’ta Türk enerji tarihinin en önemli sayfalarının yazıldığını vurguladı. Böylesine önemli bir olaya şahitlik ettikleri ve içinde bulundukları için çok şanslı olduklarını vurgulayan Bilgin, şöyle konuştu: “Evet işimiz zor. Büyük bir kısmını geride bıraktık. Artık son haftalardayız. Ekiplerimiz sahada gece gündüz adeta destan yazıyor. Sözümüz var, yemin ettik. Bu işi ya başaracağız ya başaracağız” ifadelerini kullandı.


#Mukavemet
#Doğal Gaz
#Karadeniz
#Fatih Dönmez
2 saat önce
default-profile-img
Mukavemet göreve hazır: Enerji filosunun son üyesi deniz tabanındaki inşa sürecine destek verecek
Cezaevlerinde yurt modeli
Kılıçdaroğlu’nun ismi şubatta açıklanır
Gençler dönmüyor yönetici bulamıyoruz
Dolandırıcı sözlüğü
Eren Abluka'da 1 korucu şehit
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.