Yarının iş dünyasını şekillendirecek proje okulda karne heyecanı: Ekonomiye katma değer sağlayacaklar

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD'ın mesleki ve teknik eğitim alanında nitelikli iş gücü yetiştirmek amacıyla proje okul olarak belirlediği İstanbul Üsküdar Bağlarbaşı Perakende Pazarlama Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen karne töreninde öğrencilerle bir araya geldi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcıları Gökhan Yetkin, Muhammet Ali Özeken, MÜSİAD Perakende ve E-Ticaret Sektör Kurulu Başkanı Ali Gökhan Er, Bağlarbaşı Pazarlama ve Perakende Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Gürle, MÜSİAD üyeleri ve velilerin katıldığı törende eğitim alanındaki gelişmeler değerlendirildi.

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Törende yaptığı konuşmada mesleki ve teknik eğitimin önemini vurgulayan Başkan Asmalı, MÜSİAD'ın Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yüksek kaliteli eğitimde öncü olmak istediğini belirtti. Başkan Asmalı, nitelikli iş gücünün yetişmesini önemsediklerini ifade ederken, iş dünyası olarak mesleki becerileri yüksek iş gücü profilinin ara eleman değil aranan eleman olarak görüldüğünü söyledi.

MÜSİAD olarak gençlerin farklı mesleki ve teknik eğitimler ile kendilerini geliştirerek, ekonomiye katma değer sağlamalarını arzu ettiklerini de sözlerine ekleyen MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, "Bu süreci teşvik etmek için farklı sektörlerde mesleki ve teknik eğitimlere yönelik ihtiyacı tespit edecek kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz" dedi.

"Tematik liseler mesleki eğitime farklı bir soluk kazandırdı"

Değişen dünyada farklı meslek gruplarında ihtiyaç duyulan yetkinliklerin, teknoloji ile birlikte farklı bir yön kazandığının altını çizen Başkan Asmalı, "İleri teknoloji uygulamalarıyla entegre eğitim sistemi gerekliliğinin yanı sıra kaliteli iş gücüne duyulan ihtiyacın artması, günümüzde mesleki ve teknik eğitimi zorunlu kıldı. Geçtiğimiz yıllarda İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği 'Tematik Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri' projesi çerçevesinde oluşturulan marka okullar mesleki eğitime farklı bir soluk kazandırdı. MÜSİAD olarak bu girişime öncülük etmek büyük bir onur. Çünkü bizler gençlerimizin oluşturduğu potansiyelin farkındayız. Sadece tek bir sektör ya da belirli bir alan değil, her alanda nitelikli, gelişmiş, uzman beyinler yetiştirmek en büyük hedefimiz. Yarınımızın güvencesi gençlerimize inanıyor ve enerjilerine güveniyoruz. Türkiye geneline yayılan bu proje ile onlarca tematik lise oluşturulması, mesleki eğitime güç katacaktır" yorumunda bulundu.

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"Genç MÜSİAD'ın kapıları gençlerimize sonuna kadar açık"

MÜSİAD'ın gençlik yapılanmaları ile Türkiye'nin dört bir yanında geleceğin iş insanları ve girişimcilerini yetiştirdiğini işaret eden Başkan Asmalı, MÜSİAD ailesinin genç üyeleriyle daha da güçlendiğini belirtti.

Genel Başkan Asmalı, konuşmasına şöyle devam etti:

"MÜSİAD bir okuldur, ailedir. Geçtiğimiz dönemlerde gençlik yapılanmalarımıza dahil olup farklı sektörlerde bilgi sahibi olan, kendini geliştiren ve burada edindiği birikim ile güçlenen kardeşlerimiz, bugünün dünyasında iz bırakan işlere imza atıyor. Dün bu çatı altında heyecanla yer alan genç kardeşlerim, bugün MÜSİAD yönetim kurulumuzda aktif görev alarak Uluslararası İş Forumu, MÜSİAD Vizyoner, Uluslararası Genç İşadamları Kongresi ve MÜSİAD EXPO gibi etkinliklerde yalnız MÜSİAD'ı değil, ülkemizi temsil ediyor. Yine bu kardeşlerimiz yurt dışındaki farklı organizasyonlarda üreten ve güçlü Türkiye idealinde buluşuyor. Bu heyecan bizlere de güç veriyor. Bugünün Genç MÜSİAD'lı girişimci neferleri, yarının iş dünyasını şekillendirecek en önemli etken. Bu nedenle hem MÜSİAD'ımızın, hem de Genç MÜSİAD'ımızın kapıları gençlerimize sonuna kadar açık."

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Proje ile iş dünyası için gerekli olan ve aranan değerlerin yetiştirilmesi hedefleniyor

MÜSİAD ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde "Tematik Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri" projesi kapsamında hayata geçirilen uygulama ile yeniden revize edilen Üsküdar Bağlarbaşı Perakende Pazarlama Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, sektörel bazlı nitelikli iş gücü yetiştirerek iş dünyasını desteklemeyi hedefliyor. Proje ile MÜSİAD'ın Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yüksek kaliteli eğitimde öncü bir rol üstlenmesi, iş dünyası için gerekli olan ve aranan değerlerin yetiştirilmesi, üniversite eğitimine alternatif olabilecek kalitede eğitim hizmeti sunulması, eğitim şartlarının daima en üst seviyede konumlandırılmasının sağlanması ve MÜSİAD'ın diğer sivil toplum kuruluşlarına ve çeşitli kurumlara örnek olarak ilham vermesi amaçlanıyor.