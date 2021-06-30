Müsilaj sorununa çözüm sağlayacak çevre teknolojileri sergilenecek

Müsilaj ve daha pek çok çevre sorununa çözüm sağlayan yenilikçi çevre teknolojileri, 21-23 Ekim 2021 tarihleri arasında IFAT Eurasia Uluslararası Çevre Teknolojileri İhtisas Fuarı’nda sergilenecek. Atık su yönetimi, katı atık yönetimi, geri dönüşüm, atıktan enerji eldesi başta olmak üzere çevre yönetimi konusunun uzmanları da çözüm yollarını irdeleyecek.

Son dönemde özellikle Marmara Denizi’nde gözle görülür duruma gelen müsilaj sorunu endişe verici boyutlara ulaştı. Müsilaj, yarattığı çevre kirliliğinin yanı sıra; biyolojik çeşitliliği, deniz ürünleri üretimini, balıkçılık faaliyetlerini ve turizm sektörlerini ciddi anlamda tehdit ediyor.

“Uzmanlar, müsilajın temel sebebinin, deniz ekosisteminin taşıma kapasitesinin çok üzerinde miktarda kent ve sanayi kaynaklı atığın Marmara Denizine deşarjı olduğunu söylüyor” diyen MMI Eurasia Genel Müdür Yardımcısı Namık Sarıgöl, sözlerine şöyle devam etti: “Marmara Denizi etrafında yaklaşık 25 milyon insan yaşıyor. Yapılan çalışmalara göre bir gün içinde Marmara’ya bırakılan atık su miktarı, 2 milyon metreküpün üzerinde. Artan nüfus ve sanayileşmeye ek olarak; iklim değişikliği, atık su arıtma tesislerinin yetersizliği, mevcut tesislerin kapasitelerinin altında çalışmaları ve ekosisteme arıtılmadan bırakılan endüstriyel atıkların etkileri durumu daha da kötüleştiriyor. Bu şartlar altında müsilajın toplanması ve ileri biyolojik arıtma tesislerinde arıtılması gibi kısa vadeli çözümlerin yanında uzun vadeli planlamalar yapmak da gerekiyor.”

REKLAM

Yapılması gereken işlerin başında Marmara Denizi’ne deşarj yapan atık su arıtma tesislerinin deşarj standartlarının güncellenerek iyileştirilmesi geliyor. Ayrıca, mevcut atık su arıtma tesislerinin kısa zamanda ileri biyolojik arıtma tesisine dönüştürülmesi, arıtılmış atık suların mümkün olan her yerde yeniden kullanımının desteklenmesi, su geri kazanımının artırılması, temiz üretim tekniklerinin uygulanması da göz ardı edilmemesi gereken tedbirlerden bazıları. OSB'lerin ileri arıtma teknolojilerine geçişlerinin hızlandırılması, alıcı ortama deşarj yapan atık su arıtma tesislerindeki faaliyetlerin kontrolü, atık su azaltımını gerçekleştirecek teknolojik dönüşümler sağlanması gibi pek çok önlem de uzayan listede yer alan diğer başlıklar. “Tüm bu işlemler, Çevre Teknolojileri sektörünün alt kollarıdır,” diyen Sarıgöl, su ve atık su yönetimi konularında uygulanan yeni teknolojilerin 21-23 Ekim 2021 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezin’de açılacak IFAT Eurasia Uluslararası Çevre Teknolojileri İhtisas Fuarında sergileneceğine dikkat çekiyor.

REKLAM

IFAT Eurasia, Avrasya bölgesinde çevre sektöründeki inovasyonları takip etmek isteyenlere hitap eden en önemli etkinlik olarak deniz kirliliği ile ilgili alt başlıklara yönelik çözüm önerilerinin tartışıldığı buluşma noktası olmayı hedefliyor. Etkinlik sırasında düzenlenecek konferans programlarında çevre kirliliğini engellemeye yönelik uygulamalara ilişkin önemli başlıklar uzmanlar tarafından ele alınacak.

EKONOMİ Bakanlıktan üç finans devine tahvil ihracı yetkisi

EKONOMİ Getirisi maliyetinden üç kat fazla: 10 milyar dolarlık etkisi olacak