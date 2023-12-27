|
Ekonomi

Mutlak yoksulluk azaldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dünya Bankası verilerine göre; Türkiye'de 2002'de yüzde 38,8 olan mutlak yoksulluk oranının 2019'da yüzde 12,6'ya gerilediğini belirtti. Yılmaz, "Mutlak yoksullukta çok net bir düşüş sağlandı" dedi.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 27/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 04:00 - 27/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cevdet Yılmaz.
Cevdet Yılmaz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 yılı bütçe görüşmelerinin kapanış gecesinde konuştu. Yılmaz, Dünya Bankası verilerine göre; Türkiye'de 2002'de mutlak yoksulluk içinde yaşayanların toplam nüfusa oranının yüzde 38,8 olduğunu ve 2019'da bunun yüzde 12,6'ya gerilediğini ifade etti. Yılmaz, 2019 sonrasında Dünya Bankası'nın Türkiye için bir hesaplama yapmadığını belirterek, mutlak yoksullukta çok net bir düşüşün olduğunu bildirdi. Yılmaz, "2006 yılında yüzde 20,6 olan göreli yoksulluk oranı, 2022 yılında yüzde 14,4'e gerilemiş durumda" bilgisini paylaştı.

BÜTÇE AÇIĞI %5,5 SEVİYESİNDE OLUR

Bütçe açığında olumlu yönde bir sürprizin olacağını da kaydeden Yılmaz, "Büyüme performansımız, gelir performansımız baktığınızda tahminlerimizden daha iyi gidiyor. Dolayısıyla yüzde 6,4 olarak tahmin ettiğimiz bütçe açığı yüzde 6'nın altında, muhtemelen yüzde 5,5 seviyesinde gerçekleşme ihtimali var" dedi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) uygulamasına rağmen gayet iyi bir performans sergilendiğini dile getiren Yılmaz, "Deprem etkilerini çıkardığınızda yüzde 3'ün altında yani Maastricht Kriterleri'nin altında bir bütçe açığı olacak" dedi.

KUR KORUMALI 700 MİLYAR TL ERİDİ

Yılmaz, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında, yaklaşık 700 milyar lira civarında bir gerilemenin olduğunu aktararak, "Kur Korumalı Mevduat başından itibaren geçici bir mekanizma olarak kurgulanmıştır" diye konuştu.



#Cevdet Yılmaz
#Yoksulluk
#Dünya Bankası
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ezan saatleri | İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa il il diyanet namaz vakitleri