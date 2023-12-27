Mutlak yoksulluk azaldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 yılı bütçe görüşmelerinin kapanış gecesinde konuştu. Yılmaz, Dünya Bankası verilerine göre; Türkiye'de 2002'de mutlak yoksulluk içinde yaşayanların toplam nüfusa oranının yüzde 38,8 olduğunu ve 2019'da bunun yüzde 12,6'ya gerilediğini ifade etti. Yılmaz, 2019 sonrasında Dünya Bankası'nın Türkiye için bir hesaplama yapmadığını belirterek, mutlak yoksullukta çok net bir düşüşün olduğunu bildirdi. Yılmaz, "2006 yılında yüzde 20,6 olan göreli yoksulluk oranı, 2022 yılında yüzde 14,4'e gerilemiş durumda" bilgisini paylaştı.
BÜTÇE AÇIĞI %5,5 SEVİYESİNDE OLUR
Bütçe açığında olumlu yönde bir sürprizin olacağını da kaydeden Yılmaz, "Büyüme performansımız, gelir performansımız baktığınızda tahminlerimizden daha iyi gidiyor. Dolayısıyla yüzde 6,4 olarak tahmin ettiğimiz bütçe açığı yüzde 6'nın altında, muhtemelen yüzde 5,5 seviyesinde gerçekleşme ihtimali var" dedi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) uygulamasına rağmen gayet iyi bir performans sergilendiğini dile getiren Yılmaz, "Deprem etkilerini çıkardığınızda yüzde 3'ün altında yani Maastricht Kriterleri'nin altında bir bütçe açığı olacak" dedi.
KUR KORUMALI 700 MİLYAR TL ERİDİ
Yılmaz, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında, yaklaşık 700 milyar lira civarında bir gerilemenin olduğunu aktararak, "Kur Korumalı Mevduat başından itibaren geçici bir mekanizma olarak kurgulanmıştır" diye konuştu.