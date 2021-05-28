Ekonomi Ne konut ne ofis ne de rezidans Kira fiyatı uçuşa geçen gayrimenkul
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Ne konut ne ofis ne de rezidans: Kira fiyatı uçuşa geçen gayrimenkul!

Koronavirüs salgını sonrası müstakil evlere olan ilgi ve fiyatlarda yaşanan artışın yanı sıra kira fiyatları uçuşa geçen başka bir gayrimenkul ise fabrikalar oldu. Özellikle iç talepteki artış ve imalat sektöründe ek yer ihtiyacı sonrası ortaya çıkan talep yoğunluğundan kaynaklı kira artışları İstanbul'da yüzde 55 seviyesine kadar çıktı. Fabrika kiralarında mega kenti ise sırasıyla Ankara ve İzmir izledi. Fabrikaların yanı sıra pandemi nedeniyle çok sayıda şirket evden çalışma uygulamasına geçince ofis kiraları ise hızla düşüşe geçti.

Kenan Biter Yeni Şafak
Ne konut ne ofis ne de rezidans: Fabrika kiraları pandemide yüzde 55 arttı
İmalat sektöründe ortaya çıkan ek yer ihtiyacı sonrası fabrika kiraları yüzde 55 arttı.

Koronavirüs salgını sonrası gayrimenkul tercihlerinde de ciddi değişiklikler yaşanırken yapılan bir araştırmadan ise dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Pandemi sonrası özellikle büyükşehirlerde apartmalardan ve toplu yaşam alanlarından kaçmak isteyenler şehrin merkezinden daha uzak bölgelere doğru arayışa geçerken tercihler ise ağırlıklı müstakil yapılara yönelik oldu. Ortaya çıkan taleple müstakil evler ise fiyatını neredeyse yarı yarıya artırdı.

Ancak satılık müstakil evlerin yanı sıra fabrika kiralarındaki artış da dikkat çekiyor.

FABRİKALARA CİDDİ TALEP VAR

Büyükşehirlerde en yüksek kira artışının fabrikalarda olduğunu dile getiren Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, fabrika kiralarındaki yükselişin ise özellikle iç talepteki artış ve imalat sektöründe ek yer ihtiyacı sonrası ortaya çıkan talep yoğunluğundan kaynaklandığını belirtti.

Fabrika kiraları yüzde 50'den fazla artış gösterdi.
Fabrika kiraları yüzde 50'den fazla artış gösterdi.

İSTANBUL'DA KİRALAR YÜZDE 50'DEN FAZLA ARTTI

Fabrika kiralarında en yüksek artışın yüzde 55'lik artış ile İstanbul'da olduğunu da kaydeden Akdoğan, İstanbul'u ise sırasıyla yüzde 53 ile Ankara, yüzde 40 artış ile ise İzmir'in izlediğini kaydetti.

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OFİSLERDE KİRALAR DÜŞÜYOR

İmalat sektöründeki yer ihtiyacı nedeniyle fabrika kiralarında yaşanan artışın tam tersi yönünde pandemiden dolayı evden çalışma nedeniyle ofis kiralarında ise artışın olmadığını aktaran Akdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Örneğin İstanbul’da 22-TL/m2 fiyat ortalaması ile son bir yılda kira artışı yüzde 27 seviyesinde oldu. Lakin önümüzdeki 6 ay için tahminler düşüşe işaret ediyor. Özellikle dövize göre kira bedellerinin gerilediğini bile ifade edebiliriz. Ankara’da ise ofis kiralarında son bir yılda yüzde 17 seviyesinde bir gerileme oldu ve kira ortalaması 23-TL/m2 seviyesine kadar düştü. İzmir’de de benzer şekilde plaza kiraları 16-TL/m2 seviyesi ile sabit kalırken, ofis kiraları sadece yüzde 10 yükselerek 24-TL/m2 ortalamasına ulaşabildi”

Pandemide evden çalışma uygulaması ile ofis kiraları hızla düşüşe geçti.
Pandemide evden çalışma uygulaması ile ofis kiraları hızla düşüşe geçti.

100 M2 METREKARE İÇİN ORTALAMA 5 BİN TL KİRA

Fabrika ve ofislerin yanı sıra kiralık rezidans fiyatlarına bakıldığında ise İstanbul'da fiyatların son bir yılda ortalama yüzde 34 seviyesinde arttığına dikkat çeken Akdoğan, İstanbul’da şu anda residanzlar için ortalama m2 fiyatın ise 50TL olduğunu belirtti. Bu da 100 m2 bir daire için ortalama 5 bin TL kira anlamına geliyor.

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  • Rezidans kiralarında son bir yılda Ankara’da yaşanan artış yüzde 44 seviyesi ile 35-TL/m2’ye yükselirken, İzmir’de yüzde 30 artışla 45-TL/m2 ortalamasına sahip.

Müstakil evlerde kira artışı son bir yılda yüzde 48 seviyesinde geçekleşti.
Müstakil evlerde kira artışı son bir yılda yüzde 48 seviyesinde geçekleşti.

MÜSTAKİL EVİ OLAN FİYATINI YARI YARIYA ARTIRDI

Pandemi nedeniyle bahçeli, teraslı, havuzlu evlere ilginin arttığını bu nedenle de pandeminin yıldızının müstakil evler olduğunu aktaran Akdoğan, “Müstakil evlerde kira artışı son bir yılda yüzde 48 seviyesinde geçekleşerek fiyat olarak 42-TL/m2 seviyesine yükseldi. Apartman dairelerinde ise 23-TL fiyat ortalaması ile kiralar son bir yılda yüzde 26 arttı” ifadelerini kullandı.

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