Ekonomi Nef, 2020de yeni projelere odaklanacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Nef, 2020’de yeni projelere odaklanacak

Yurt içi ve yurt dışı projelere imza atan Nef, 2020 yılında yeni projelere odaklanacak. Şirket, İstanbul’da biri Boğaz'da olmak üzere 2 proje yapacak. Yurt dışında 507 milyon dolarlık proje geliştiren şirket, portföyünde bulunan, Sütlüce ve Kağıthane’deki arsalarda ise yeni yurtlar inşa etmek için hazırlıklarını tamamladı.

Mine Açar Yeni Şafak
NEF projesi
NEF projesi

Son 4 yılda 18 projede 6 binin üzerinde konut teslim eden Nef, 2020 hazırlıklarını da tamamladı. Şirket, bu yıl 900 milyon lira ciro yapıp, 368 milyon lirası tahvil ödemesi olmak üzere bankalara da son iki yılda 1,2 milyar TL’lik ödeme gerçekleştirdi. Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, 2020 yılında da 2 binin üzerinde konut teslim edeceklerini söyledi. 14-15 Aralık hafta sonunda, sadece iki günde gerçekleştirdikleri 103 milyon liralık satışın 2020’nin çok daha iyi geçeceğinin işareti olduğunu belirten Timur, yurt dışı projelerin yanı sıra yurt içinde de yatırıma devam edeceklerini vurguladı.

Erden Timur

İSTANBUL’A İKİ PROJE

Erden Timur, “Bu yıl İstanbul’da iki proje hedefimiz var. Bunların biri Beykoz’da olacak. Bu iki projenin dışında Bebeköy’de de farklı bir konsept düşünüyoruz. Planımız; restoran, otel, rezidans ve bir de ünlü bir sağlık merkezini içeren karma bir model kurmak. Bebeköy’de kiralamalara başladık. 2020’de diğer bir önemli işimiz Çekmeköy’de yeni bir projenin satışı olacak. Bunun dışında Bodrum’da da küçük metrekareli ama fiyat olarak daha ulaşılabilir bir proje için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

NOVU MARKASI DIŞA AÇILIYOR

Öğrenci yurdu alanındaki markaları Novu’nun faaliyetlerinden çok mutlu olduklarını dile getiren Erden Timur, bu sektörde hızlı büyümeye devam edeceklerini aktardı. Erden Timur şöyle devam etti: “Son iki yıl üst üste yüzde 20’lik kapasite artışına gitmemize rağmen şu anda doluluk oranımız yüzde 100. Şimdi Sütlüce ve Kağıthane’de bulunan arsalarımızda yeni yurtlar inşa etmek için hazırlıklarımızı tamamladık. Ruhsatlarımızı aldık, bu iki bölgede toplam 1.200 öğrencinin yaşayacağı yurtlar geliştireceğiz. Novu markası için yurt dışından da teklifler geliyor. Şu an merkezi Londra’da bulunan uluslararası bir fon, Novu konseptini yurt dışına açmamız için bir teklif sundu. Stratejik olarak ortak bir yerde buluşursak Novu markası da Nef’in yurt dışı açılımının bir unsuru olacak” dedi.

HAZIR KÜÇÜK EV İHRAÇ EDECEK

Erden Timur, yurt dışındaki küçük metrekareli evlerin iç dizaynını Türkiye’de üretip konteynırlarla yurt dışına götürerek montajını yapmak istediklerini de söyledi. Bunun için ilk pilot uygulamayı Almanya’da yapmayı hedeflediklerini aktaran Timur, “Bu konuda yaklaşık 2 yıldır ucak kabini dizayn eden dünyanın en ünlü tasarımcılarından birisiyle çalışıyoruz. Bununla ilgili detayları önümüzdeki günlerde paylaşacağız. Burada hedefimiz evlerde metrekareleri en küçük ayrıntısına kadar kullanmak. Bu yolla hem yurt dışındaki yüksek işçilik maliyetlerini aşağı çekecek hem de ülkemizdeki tedarikçilerin yurt dışına açılımını sağlayacağız. Bu ülkemizin katma değerli ihracat hedefine de büyük katkı sunacak” şeklinde konuştu.

Yurt dışı projelere devam

  • Yurt dışındaki projelerinin toplam değeri 507 milyon dolar olan şirket, yurt dışında inşaat geliştirmeye de devam edecek. Avrupa’da yeni dönem planlarında Almanya öne çıkıyor. Şirket, biri Frankfurt biri Hannover’de olmak üzere iki proje için çalışmalara başladı. Timur, bu şehirler dışında Almanya’da üç farklı proje daha geliştirmek istediğini aktardı. Bunun yanında New York ve Almatı’da da var olan projelere ilave olarak birer yeni proje daha hayata geçirilecek.

Nef dünyaya açıldı
EKONOMİ
Nef dünyaya açıldı
Dünya gördü onlar görmedi

Dünya gördü onlar görmedi

​Milli otomobil projesi, içerideki muhalefeti rahatsız etti.
Libya tezkeresiöne çekildi

Libya tezkeresi öne çekildi

Tezkere, ​2 Ocak 2020'de TBMM Genel Kurulu'nda görüşülebilir.
Manzara muhalefeti

Manzara muhalefeti

​O olayın ardından trajikomik bir hikaye ortaya çıktı.
Menzilde iddialıyız

Menzilde iddialıyız

​500 km'yi geçebilen birkaç marka araç bulunuyor.
CHP önünde<br>evlat nöbeti

CHP önünde
evlat nöbeti

CHP ve HDP aynı zihniyette, gerekirse CHP önünde eylem yaparız.
İrlanda'nın bahçesi:<br>Glendalough

İrlanda'nın bahçesi:
Glendalough

​Haryy Potter ve Cesur Yürek filmlerinin çekildiği bölge.

Şarj istasyonları<br>dönüşüme hazır

Şarj istasyonları
dönüşüme hazır

​2022'de 'Enerji İkmal İstasyonu' dönemi başlayacak.
PKK’nın başkanları

PKK’nın başkanları

Teröristleri belediyede işe alıp, köydeki çocukları dağa gönderdiler.
47 bin göçmen daha

47 bin göçmen daha

​Türkiye sınırına göç eden sivillerin sayısı 264 bini buldu.
Vergi tahsilatında yeni dönem

Vergi tahsilatında yeni dönem

​Sadece kamu bankaları ve PTT vergi tahsilatı yapacak.
Emir’in terör trafiği

Emir’in terör trafiği

Aylık 22 dolar maaş verdiği teröristleri Hafter'e desteğe gönderiyor.
Oruç Reis seferi

Oruç Reis seferi

501. yıl dönümünde Oruç Reis'i anacaklar.
Rusya’dan hipersonik füze

Rusya’dan hipersonik füze

​Rusya'nın yeni füzesi iş başı yaptı.
Şiddet ve istismara <br>karşı yeni adım

Şiddet ve istismara
karşı yeni adım

Hande Yener ve Demet Akalın'ın ziyaret nedeni belli oldu.
Dualarla devam edecek

Dualarla devam edecek

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu.
2019'a 5 gollü veda

2019'a 5 gollü veda

​Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u 5-0'la geçti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.