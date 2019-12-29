Nef, 2020’de yeni projelere odaklanacak

Son 4 yılda 18 projede 6 binin üzerinde konut teslim eden Nef, 2020 hazırlıklarını da tamamladı. Şirket, bu yıl 900 milyon lira ciro yapıp, 368 milyon lirası tahvil ödemesi olmak üzere bankalara da son iki yılda 1,2 milyar TL’lik ödeme gerçekleştirdi. Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, 2020 yılında da 2 binin üzerinde konut teslim edeceklerini söyledi. 14-15 Aralık hafta sonunda, sadece iki günde gerçekleştirdikleri 103 milyon liralık satışın 2020’nin çok daha iyi geçeceğinin işareti olduğunu belirten Timur, yurt dışı projelerin yanı sıra yurt içinde de yatırıma devam edeceklerini vurguladı.

Erden Timur

İSTANBUL’A İKİ PROJE

Erden Timur, “Bu yıl İstanbul’da iki proje hedefimiz var. Bunların biri Beykoz’da olacak. Bu iki projenin dışında Bebeköy’de de farklı bir konsept düşünüyoruz. Planımız; restoran, otel, rezidans ve bir de ünlü bir sağlık merkezini içeren karma bir model kurmak. Bebeköy’de kiralamalara başladık. 2020’de diğer bir önemli işimiz Çekmeköy’de yeni bir projenin satışı olacak. Bunun dışında Bodrum’da da küçük metrekareli ama fiyat olarak daha ulaşılabilir bir proje için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

NOVU MARKASI DIŞA AÇILIYOR

Öğrenci yurdu alanındaki markaları Novu’nun faaliyetlerinden çok mutlu olduklarını dile getiren Erden Timur, bu sektörde hızlı büyümeye devam edeceklerini aktardı. Erden Timur şöyle devam etti: “Son iki yıl üst üste yüzde 20’lik kapasite artışına gitmemize rağmen şu anda doluluk oranımız yüzde 100. Şimdi Sütlüce ve Kağıthane’de bulunan arsalarımızda yeni yurtlar inşa etmek için hazırlıklarımızı tamamladık. Ruhsatlarımızı aldık, bu iki bölgede toplam 1.200 öğrencinin yaşayacağı yurtlar geliştireceğiz. Novu markası için yurt dışından da teklifler geliyor. Şu an merkezi Londra’da bulunan uluslararası bir fon, Novu konseptini yurt dışına açmamız için bir teklif sundu. Stratejik olarak ortak bir yerde buluşursak Novu markası da Nef’in yurt dışı açılımının bir unsuru olacak” dedi.

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HAZIR KÜÇÜK EV İHRAÇ EDECEK

Erden Timur, yurt dışındaki küçük metrekareli evlerin iç dizaynını Türkiye’de üretip konteynırlarla yurt dışına götürerek montajını yapmak istediklerini de söyledi. Bunun için ilk pilot uygulamayı Almanya’da yapmayı hedeflediklerini aktaran Timur, “Bu konuda yaklaşık 2 yıldır ucak kabini dizayn eden dünyanın en ünlü tasarımcılarından birisiyle çalışıyoruz. Bununla ilgili detayları önümüzdeki günlerde paylaşacağız. Burada hedefimiz evlerde metrekareleri en küçük ayrıntısına kadar kullanmak. Bu yolla hem yurt dışındaki yüksek işçilik maliyetlerini aşağı çekecek hem de ülkemizdeki tedarikçilerin yurt dışına açılımını sağlayacağız. Bu ülkemizin katma değerli ihracat hedefine de büyük katkı sunacak” şeklinde konuştu.

Yurt dışı projelere devam

Yurt dışındaki projelerinin toplam değeri 507 milyon dolar olan şirket, yurt dışında inşaat geliştirmeye de devam edecek. Avrupa’da yeni dönem planlarında Almanya öne çıkıyor. Şirket, biri Frankfurt biri Hannover’de olmak üzere iki proje için çalışmalara başladı. Timur, bu şehirler dışında Almanya’da üç farklı proje daha geliştirmek istediğini aktardı. Bunun yanında New York ve Almatı’da da var olan projelere ilave olarak birer yeni proje daha hayata geçirilecek.



