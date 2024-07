New York Borsası'nda gong Turkcell'in 30'uncu yılı için çaldı: Hedef Türkiye'yi ‘küresel veri üssü' yapmak

, “Kurulduğumuz günden bu yana, eğitimden spora, kültür-sanattan sürdürülebilirliğe kadar her yaş grubundan ve toplumun her kesiminden milyonlarca vatandaşımızın yanında olduk. Son 10 yılda toplumsal katkımız 300 milyon doları buldu. Binlerce çalışanımızla istihdama katkı sağlıyoruz. 2002'den bu yana spora ve sporculara milyarlarca lira destek verdik. Sürdürülebilirlikte ise hedefimiz 2050'de karbon ayak izinde net sıfır şirket olmak. Kısacası 30 yıldır olduğu gibi bundan sonra da hayatın her alanında Turkcell olacak. Türkiye'nin Turkcell'ini ve ülkemizi çok daha aydınlık yarınlara taşıma azmimiz her koşulda devam edecek"