New York Borsası'nda gong Turkcell'in 30'uncu yılı için çaldı: Hedef Türkiye'yi ‘küresel veri üssü' yapmak

“İnsanlığın bugüne kadar ortaya çıkardığı tüm teknolojilerden daha farklı bir ‘şey' ile karşı karşıyayız: Yapay Zekâ. Çok hızlı ve çok kompleks bir gelişime tanık oluyoruz. Aslında bu bir çağ değişimi. ‘Herkesi birbirine bağlamaktan her şeyi birbirine bağlama' çağına geçtik. Bu çağda; teknoloji ile veri arasında karşılıklı bir beslenme döngüsü var. Dolayısıyla ‘veri sahipliği' büyük önem taşıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın hep söylediği ‘Dünya beşten büyüktür' ifadesi bu konu için de geçerli. Zira teknoloji dünyasında güç ‘5'te değil, ‘veri'ye sahip olanda, veriyi depolayanda, işleyende ve analiz edenlerde. İnanıyorum ki, Turkcell öncülüğünde yeni dünyanın ‘yeni güç arenası'nda Türkiye de olacak”