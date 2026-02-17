Nijer’de altın üretiminin ilk fazı tamamlandı

Madencilikte yeni bir eşiği aşmaya hazırlanan Türkiye, yurt içindeki üretimi artırma hedefinin yanı sıra, ilk kez yurt dışında altın üretimine başlayacak. Bu kapsamda Batı Afrika ülkesi Nijer’de yürütülen Altın Madeni Projesi’nde hazırlıkların ilk fazı tamamlandı. Sahaya gönderilen ekipmanlar ülkeye ulaştı, mobil tesislerin kurulumu için geri sayım başladı. Türkiye’nin altın üretimini ilk etapta 60 tona, orta vadede ise 100 tona çıkarma hedefi doğrultusunda Nijer stratejik bir adım. 2020 yılında başlatılan çalışmaların ardından arama süreci geride bırakıldı. Şimdi üretim aşamasına geçiliyor. İlk altının bu yıl çıkarılması planlanıyor.

Türkiye’nin Nijer’de altı ayrı altın sahası bulunuyor. Kamu şirketi MTA Uluslararası Madencilik’in (MTAIC) üstlendiği işin sahadaki üretim sürecinin ana omurgasını ise MEKA tarafından tasarlanan üç aşamalı tam mobil kırma-eleme hattı oluşturacak. Sistem, ham cevherin kırılmasından sınıflandırılmasına kadar tüm süreci kapsayacak şekilde planlandı. Ekipmanların Nijer’e ulaşmasıyla birlikte saha kurulum sürecine geçildi. Operasyonun ilk fazının tamamlanması, Türkiye’nin yurt dışındaki ilk altın üretimi için kritik eşik olarak değerlendiriliyor.