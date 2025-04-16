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Nisan ayı SED ödemeleri hesaplara yatırıldı: Bakan Göktaş duyurdu

Nisan ayı SED ödemeleri hesaplara yatırıldı: Bakan Göktaş duyurdu

Pınar Görgü
Pınar Görgü
09:5816/04/2025, Çarşamba
G: 16/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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1,2 milyarlık SED ödemesi yapıldı.
1,2 milyarlık SED ödemesi yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların eğitim ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Nisan ayına ait Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin yapıldığını duyurdu. Bu kapsamda toplam 1 milyar 231 milyon lira ailelerin hesaplarına aktarıldı.

Nisan ayı Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri hesaplara yatırıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.

Bu doğrultuda SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini ifade eden Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını vurguladı.

Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığı ile yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini aktaran Göktaş,
"Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için nisan ayına yönelik 1 milyar 231 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesini hesaplara yatırdık"
ifadelerini kullandı.

Sosyal Ekonomik Destek sayesinde, ailelerin ve çocukların psikososyal destek hizmeti ile güçlenmesi sağlanarak, çocuklara yönelik sportif, kültürel, akademik ve sosyal etkinlikler hayata geçiriliyor.


#sosyal ve ekonomik destek
#SED
#Aile Ve Sosyal Hizmet Bakanlığı
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