Nisan ayı SED ödemeleri hesaplara yatırıldı: Bakan Göktaş duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların eğitim ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Nisan ayına ait Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin yapıldığını duyurdu. Bu kapsamda toplam 1 milyar 231 milyon lira ailelerin hesaplarına aktarıldı.
Nisan ayı Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri hesaplara yatırıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.
Bu doğrultuda SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini ifade eden Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını vurguladı.
Sosyal Ekonomik Destek sayesinde, ailelerin ve çocukların psikososyal destek hizmeti ile güçlenmesi sağlanarak, çocuklara yönelik sportif, kültürel, akademik ve sosyal etkinlikler hayata geçiriliyor.