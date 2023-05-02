|
Ekonomi

Nisanda fiyatı en çok artan ve azalan iki ürün

İstanbul'da nisanda önceki aya göre en çok ayakkabı-erkek ücreti artarken, en fazla düşüş yeşil soğanda gerçekleşti.

15:10 . 2/05/2023 Salı
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen nisan ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.


Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi'nde yer alan 242 ürünün 136'sının perakende fiyatı artarken, 29 ürünün fiyatı düştü, 77 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Geçen ay giyim harcamaları erkek giyim alt grubunda yer alan ayakkabı-erkek yüzde 40,12 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; kültür eğitim harcamaları grubundan yüzde 38,76 ile maç giriş ücreti, giyim harcamalar grubundan yüzde 38,63 ile pantolon-erkek, gıda harcamaları grubundan yüzde 37,47 ile soğan, giyim harcamaları grubundan yüzde 35,14 ile gömlek-erkek, gıda harcamaları grubundan yüzde 34,22 ile havuç oldu.


- Nisan ayında yeşil soğan yüzde 34,60 ucuzladı

Nisan ayında gıda harcamaları grubunda yer alan yeşil soğan ücreti yüzde 34,60 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.


Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; gıda harcamaları grubundan yüzde 31,48 ile taze fasulye, yüzde 20,53 ile bezelye, yüzde 20,15 ile domates, konut harcamaları grubundan yüzde 14,41 ile elektrik kwh ücreti, gıda harcamaları grubundan yüzde 11,33 ile salatalık, yüzde 8,64 ile kıvırcık salata, yüzde 7,31 ile kabak oldu.


Nisan ayında fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler şöyle:

#İstanbul Ticaret Odası
#İTO
#Fiyatı artan ürünler
#Fiyatı azalan ürünler
28 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.