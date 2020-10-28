Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Normalleşme faturası 20 trilyon dolar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Normalleşme faturası 20 trilyon dolar

Koronavirüsün küresel ticaretten hizmetler sektörüne her alanda ülkelere ve dünya ekonomisine bedeli ağır olacak. Salgının, ülkeleri 100 yıla bedel bir ekonomik krize soktuğu belirtiliyor. Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI), “Dünya normale dönmek için önümüzdeki 2 yılda 10 ila 20 trilyon dolar arasında bütçe harcayacak” açıklaması yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kovid-19 salgını ile sarsılan dünya ekonomisinin normalleşmesinin faturası ağır olacağa benziyor. Dünya Kaynakları Enstitüsü Üst Yöneticisi Andrew Steer, “Dünya
Kovid-19 salgını ile sarsılan dünya ekonomisinin normalleşmesinin faturası ağır olacağa benziyor. Dünya Kaynakları Enstitüsü Üst Yöneticisi Andrew Steer, “Dünya

Küresel ticaretten, hizmetler sektörüne hemen her alanda olumsuz etkisini gösteren Kovid-19 salgınının ülkelere ve dünya ekonomisine bedeli ağır olacak. Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) Üst Yöneticisi Andrew Steer, ülkelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinden kurtulmak için ekonomi paketleri hazırladığını belirterek, “Dünya normale dönmek için önümüzdeki 2 yılda 10 ila 20 trilyon dolar arasında bütçe harcayacak” ifadesini kullandı.

100 YILA BEDEL EKONOMİK KRİZ

Steer, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler tarafından video konferans yöntemiyle düzenlenen Yaşanabilir Şehirler Forumu’nda yaptığı konuşmada, dünyada 100 yılı aşkın süredir daha kötü bir sağlık ve ekonomi krizi yaşanmadığını ifade etti. Steer, “Son 100 yılda şehirlerimizi insanlardan ziyade otomobiller için tasarladık. Bunun değişmesi gerekiyor. Gelecek 10 yılda sıfır karbonlu toplu taşımayla bağlantılı olarak elektrikli, otonom ve paylaşımlı ulaşıma doğru ilerlerken büyük bir devrime tanık olabiliriz” diye konuştu.

Andrew Steer

YENİLENEBİLİR ENERJİ ZAMANI

Steer, yenilenebilir enerji, toplu taşıma ve yeşil alanlara yatırım yapmanın sadece çevre için değil insanlar için de iyi olduğuna işaret ederek, “Bu yatırımlar insanları daha sağlıklı kılar ve daha verimli hale getirir, bu yatırımlar ekonomiye de iyi gelir. Yani önümüzde harika bir fırsat var” değerlendirmesinde bulundu.

ŞEHİRLERDE DÖNÜŞÜM ZAMANI

WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Direktörü Güneş Cansız da kent yönetimlerinin salgınla ön cephede mücadele ettiğini ifade etti. Salgınla birlikte kentsel alanda insan yakınlığına dayanan her şeyin sorgulanmaya başladığını anlatan Cansız, “Ulaşım, dağıtım, depolama alanlarıyla çalışma ve yaşam alanlarının daha farklı planlanabileceği fikri ortaya çıktı. Bu anlayış önümüzdeki yıllarda kent planlamasına daha derinden ve dönüştürücü biçimde yansıyacak” dedi.

YENİ MODELLER UYGULANACAK

Güneş Cansız yaşanacak dönüşümü şöyle özetledi: “Salgın dünya genelinde kentlerde planlama ve tasarımı, enerji kullanımını, hareketlilik modellerini, konut tercihlerini, yeşil alanları ve ulaşım sistemlerini dönüştürdü, dönüştürüyor. Değişikliklerin bir kısmı geçiciyken bir kısmı kalıcı. Kentler de aynı şekilde kullanım değişikliklerine geçici ya da kalıcı çözümlerle cevap veriyor.” Öte yandan toplantıda, yenilenebilir enerjinin ülkeler için de önemi konuşuldu.

Bakan Albayrak: Birçok çok uluslu şirket üretimlerini Asya'dan bölgemize yönlendirmeye başladı
EKONOMİ
Bakan Albayrak: Birçok çok uluslu şirket üretimlerini Asya'dan bölgemize yönlendirmeye başladı
Abone Ol Google News
ANKA gösterecekATAK vuracak

ANKA gösterecek
ATAK vuracak

​Terörle mücadelede birlikte çalışacaklar.
İğrenç ötesi yayıncılık

İğrenç ötesi yayıncılık

​Charlie Hebdo'nun hakaretine Türkiye'den sert tepki.
Üç yıl hapiscezası geliyor

Üç yıl hapis
cezası geliyor

​Kritik düzenleme Meclis'te kabul edildi.
Hayal kırıklığı

Hayal kırıklığı

​Ermenistan'ın ateşkesi bozması sonrası Trump'tan açıklama.
Nefes kesen<br>operasyon

Nefes kesen
operasyon

Polis, torbacıların evlerini eş zamanlı bastı.
Ankara'da<br>doğal gaz patlaması

Ankara'da
doğal gaz patlaması

Patlamada ​dört ev hasar gördü, üç kişi yaralandı.

İzmir'de<br>korkunç olay

İzmir'de
korkunç olay

​İnşaatta elleri ve ayakları bağlı kız çocuğu bulundu.

​En fazla satılan sıfır araçlar..
Boykotla<br>ders verelim

Boykotla
ders verelim

​Türkiye, Fransa'ya karşı tek yürek oldu.
132 km'lik<br>terör uçuşu

132 km'lik
terör uçuşu

​O teröristler Hatay'a böyle geldi.
Macron<br>siyasi şizofren

Macron
siyasi şizofren

'İslamofobi yaşlı kıtaya karargah kurmuş'
Yatırım<br>dalgası geliyor

Yatırım
dalgası geliyor

​Türkiye son yirmi yılda 3 kat büyüdü.
Katliamın kuryeleri

Katliamın kuryeleri

​6-8 Ekim olaylarına yönelik soruşturma genişliyor.
Normalleşmenin faturası ağır oldu

Normalleşmenin faturası ağır oldu

​Yüz yıla bedel bir ekonomik kriz.
İki liderden kritik görüşme

İki liderden kritik görüşme

Erdoğan ile Putin Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya'yı görüştü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.