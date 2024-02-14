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Ekonomi

Nvidia'nın piyasa değeri Amazon'u geçti: ABD'nin en değerli dördüncü şirketi oldu

Yapay zeka çiplerine olan talep artmaya devam ederken, California merkezli çip üreticisi Nvidia'nın piyasa değeri bugün 1,78 trilyon dolar olurken, şirket ABD'li perakende devi Amazon'u piyasa değeri açısından geride bıraktı. Böylelikle Nvidia, ABD'nin en değerli dördüncü şirketi olurken, Amazon ise beşinci sıraya geriledi.

08:11 - 14/02/2024 Çarşamba
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Nvidia - Amazon
Nvidia - Amazon

Nvidia'nın hisseleri bugün hafif düşüşle 721,28 dolara gerilemesine rağmen, henüz 9 işlem gününün tamamlandığı şubat ayında şirketin hisselerindeki artış yüzde 17'yi aştı.


Yıla 500 doların hemen altında başlayan şirketin hisselerinin, 2024 başından bu yana yüzde 46'ya yakın değer kazanması da dikkati çekti.


Nvidia'nın piyasa değeri bugün 1,78 trilyon dolar olurken, şirket ABD'li perakende devi Amazon'u piyasa değeri açısından geride bıraktı.

Amazon'un hisseleri ise bugün yüzde 2,15 azalışla 168,64 dolara düşerken, şirketin piyasa değeri 1,75 trilyon dolar seviyesinde kaldı.

Böylelikle Nvidia, ABD'nin en değerli dördüncü şirketi olurken, Amazon ise beşinci sıraya geriledi.


Ülkede en değerli üç şirket ise 3 trilyon dolarla Microsoft, yaklaşık 2,9 trilyon dolarla Apple ve 1,8 trilyon dolarla Alphabet olarak sıralandı.
Nvidia, dün de kısa süreliğine piyasa değeri açısından Amazon'u kısa süreliğine geçmişti.

Şirketin piyasa değeri, yapay zeka çiplerine yönelik artan talebin etkisiyle geçen yıl mayıs ayında 1 trilyon dolara ulaşmıştı.




#Amazon
#Nvidia
#yapay zeka
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