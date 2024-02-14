Avrupa birleşse 1 yılda bitiremez

Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, deprem bölgesinde yapımı devam eden konutlara yönelik değerlendirmelerde bulundu. Devlet binaları, okullar, hastaneler ve altyapı çalışmaları da dahil olmak üzere 400 bin konutun yapımının planlandığını dile getiren Adnan Polat, “Deprem bölgesi, inanın Avrupa Birliği, hepsi bir araya gelse orayı bir senede bitiremez. 11 şehrin yeniden imarı 250 milyar doları bulabilir. Çünkü orada yani 400 bine yakın konuttan bahsediliyor. Şimdi artık herkes unuttu.Zaman zaman bunun hatırlatılması gerekiyor. Yani milletin oraya destek olması lazım. Tek başına devlet oraya yetemez” dedi.

50 YILLIK BİNALARI KENTSEL DÖNÜŞÜME SOKMAK ŞART

Polat Holding çatısı altında 52. yaşını kutlayan Ege Seramik ile 30. yaşına adım atan Ege Vitrifiye, bayi buluşmasını 120 iş ortağıyla Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirdi. Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, Ege Seramik ve Ege Vitrifiye Yönetim Kurulu Başkanı Murat Polat, burada hem yeni yatırımları hem de gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye’de kentsel dönüşümün olmazsa olmaz olduğunu ifade eden Adnan Polat, “Kentsel dönüşümü istimal edenleri için de engelleyici bir düzenleme yapılmalı” diye konuştu.

50 yıl önce yapılan binaların günümüzde büyük risk taşıdığına değinen Adnan Polat, şöyle devam etti: “O yıllarda profesyonel beton şirketleri yoktu. Deniz kumu yıkanarak satıldı. 59 sene önce yapılan binayı istediğiniz kadar teknik şartlara uygun yapın. Günümüz şartlarında yeterli kalmıyor. O yüzden eskileri dönüşüme sokmak zorundasınız. Biz de 57 yıl evvel yaptığımız holding binamızı yıkıyoruz."

KURALLARA UYARSAK ENFLASYON GERİLER

Türkiye ekonomisine ilişkin olarak da değerlendirmelerde bulunan Polat, ekonominin belli kuralları olduğunu ve bu kurallara bağlı kalındığı takdirde enflasyonun gerileyeceğini belirtti. Adnan Polat, “Rasyonel uygulamalara gitmek lazım. Seçimden sonra gerekli sıkılaştırma politikasını yapacaklarını zaten açıklıyorlar. Ama sadece milletin değil, devletin de tasarruf yapması lazım” ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN İÇİN YOL HARİTASI HAZIRLIYORUZ

Geçtiğimiz ay DEİK Türkiye-Yunanistan İş Konseyi Başkanlığına seçilen Polat, Yunanistan için yol haritası hazırladıklarını söyledi. Polat, şöyle konuştu: “Biz devlete destek kuvvet olarak hizmet ediyoruz. Ticareti, turizmi ve yatırımları artırmamız gerekiyor. Mesela enerjide Ege Denizi dünyanın en önemli rüzgar koridorlarından biri. Adalarda hala mazotla elektrik üretiyorlar. O zamanlar birçok proje götürmüştük çok kabul olmamıştı ama şimdi herkes olumlu yaklaşıyor.”

Macaristan üzerinden Avrupa’ya yayılacak

Macaristan'da iki ayrı konut projesi hayata geçiren ve enerji alanında yatırımları bulunan Polat Holding'in Avrupa coğrafyasına Macaristan’dan yayılacağını söyleyen Adnan Polat '' Avrupadaki karargahımız burası. İngiltere, Almanya, Hollanda, Sırbistan ve Romanya'da enerji projeleriyle ilgili görüşmelerimiz sürüyor'' dedi. Polat ayrıca, "Macaristan'da 200 megavatlık enerji yatırımı yaptık. 100 megavat ise devam ediyor. Toplam 500 megavat enerji yatırımı yapacağız'' dedi. Adnan Polat, Macaristan'da İspanyollarla üçüncü projeyi geliştireceklerini de dile getirdi.

Ağlayarak çıkardığımız 400 işçiyi geri aldık

Ege Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Murat Polat ise, İzmir'deki fabrikada 15 milyon avro makine parkur yenileme yatırımı yapacaklarını söyledi. Ayrıca çatı GES'in de 6 ay içinde devreye gireceğini belirten Murat Polat ''Tarihimizde ilk kez 400 kişiyi ağlaya ağlaya çıkarmıştık. İşler düzelince hepsini geri aldık'' dedi. Polat Türkiye'de 750 milyon metrekare üretim kapasitesinin 400 milyon metrekaresinin kullanıldığını vurguladı.







