Ocakta zirve yaptı

Türkiye genelinde konut satışları 2020 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,8 oranında artarak 113 bin 615 oldu. Söz konusu satışın 3 bin 907 adetini yabancılar aldı. Böylece hem yerli hem de yabancılara konut satışı yeni yıla hızlı başlamış oldu. Üstelik yüksek satış hızına KDV ve tapu harcı teşviği olmadan ulaşıldı. Sektör temsilcileri bu durumu konutun yeniden yatırım aracı olarak görülmeye başlanması olarak yorumladı. Geçen yıldan devam eden kampanyaların yanı sıra özelikle kamu bankaları öncülüğündeki konut kredi faiz indirimlerinin özel bankaların desteğiyle 2020’de sürmesi de kayıtlara tarihin en iyi ocak satış rakamı olarak geçmesinde etkili oldu. Türkiye genelinde 2017’nin ocak ayında 95 bin 389, 2018’in ocak ayında 94 bin 389 ve 2019’un ocak ayında da 72 bin 937 konut satılmıştı. Yabancılara satılan 3 bin 907 konut da tüm zamanların en yüksek ocak rakamı oldu.

FAİZ DÜŞTÜ SATIŞLAR SIÇRADI

Türkiye genelinde 2020 Ocak ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 546,1 oranında artış göstererek 42 bin 237 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 37,2 olarak gerçekleşti. Diğer konut satışları da aynı dönemde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 oranında artarak 71 bin 378 oldu.

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İSTANBUL VE HAKKARİ LİDERLİĞİ BIRAKMADI

Konut satışlarında, İstanbul 21 bin 251 konut satışı ve yüzde 18,7 ile en yüksek paya sahip oldu. İlde 7 bin 615 konut, ipotekli, 13 bin 636 konut ise diğer satış yöntemiyle el değiştirdi. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 11 bin 989 konut satışı ve yüzde 10,6 pay ile Ankara, 7 bin 212 konut satışı ve yüzde 6,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 7 konut ile Hakkari, 11 konut ile Ardahan ve 38 konut ile Bayburt oldu. İpotekli konut satışının en az olduğu il 2 konut ile Ardahan ve Hakkari şeklinde sıralanırken, Hakkari diğer konut satışının da en az olduğu il olarak kayıtlara geçti.

İKİNCİ ELE TALEP SÜRÜYOR

Konut alanlar yine bitmiş ve içine hemen yerleşebildikleri konutları tercih etti. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları 2020 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85,2 artış göstererek 77 bin 575’e yükseldi. 36 bin 40 konut ise ilk defa satıldı. Bu rakam 2019’un ocak ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 16,1’lik artışa denk geldi.

YABANCI İLGİSİ YÜKSEK

Konut satış rakamları yabancıların Türkiye’ye olan ilgisinin de artarak devam ettiğini gözler önüne serdi. Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,3 arttı. En çok satış 875 konut ile İstanbul’da gerçekleşti. İstanbul’u sırasıyla 762 konut satışı ile Antalya, 235 konut satışı ile Ankara, 163 konut satışı ile Bursa ve 128 konut satışı ile Yalova izledi. Ocak ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 739 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 678 konut ile İran, 254 konut ile Rusya Federasyonu, 204 konut ile Afganistan ve 142 konut ile Yemen izledi.

İZMİR VE MUĞLA DİKKAT ÇEKTİ

Muğla’da konut satışları 2020 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79,0 oranında artarak 1534 oldu. Bu satışların 381’i ilk satış, 1 153’ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 oranında artarak 59 oldu. 2019 yılı Ocak ayında İzmir’de 3 bin 795 olan konut satışı da 2020 yılı ocak ayında yüzde 90 oranında artarak 7 bin 212’ye çıktı.

Satış ekonomideki düzelmenin göstergesi

Fotoğraf:Arşiv

Rakamları değerlendiren KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, ekonomideki düzelmenin gayrimenkul sektörüne yansıdığını söyledi. İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, yatırımcıların harekete geçmesinin satışları artırdığını ve 2020’nin gayrimenkul yılı olacağını aktardı. AYİDER Başkan Yardımcısı Mimar Ahmet Erkutoğlu da rakamları sektörde çarkların döndüğüne işaret olarak yorumladı.