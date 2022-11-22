Ekonomi OECD Türkiye ekonomisin bu yıl sonunda yüzde 5,3 büyümesini bekliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

OECD Türkiye ekonomisin bu yıl sonunda yüzde 5,3 büyümesini bekliyor

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Türkiye ekonomisinin bu yıl sonunda 5,3, gelecek yıl ise yüzde 3 büyüme kaydetmesinin beklendiğini açıkladı. OECD, bu yıl sonu için küresel büyüme tahminini yüzde 3,0’ten yüzde 3,1’e yükseltirken, gelecek yıl için ise yüzde 2,2'de sabit tuttu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
OECD Türkiye ekonomisin bu yıl sonunda yüzde 5,3 büyümesini bekliyor
Arşiv

OECD’nin 3. Çeyrek Küresel Görünüm Raporu’nda, Türkiye’nin 2022 yılına ilişkin büyüme tahmini yüzde 5,4’ten yüzde 5,3’e revize edilirken, 2023 yılı büyüme tahmini yüzde 3 olarak sabit tutuldu. Türkiye ekonomisinin 2024 yılında ise yüzde 3,4 büyüme kaydetmesinin beklendiği bildirildi.

Raporda Türkiye ekonomisine ilişkin olarak, “Maliye politikası, enerji tüketicilerine yönelik destek tedbirleri ve devletin iddialı sosyal konut projeleri ile projeksiyon dönemi boyunca destekleyici olmaya devam edecektir.” ifadesine yer verildi.

OECD raporunda, OECD ülkelerinin bir önceki çeyreğe kıyasla bu yılın üçünü çeyreğinde yüzde 0,4 ile oldukça zayıf bir büyüme kaydettiği bildirildi.

IMF Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
EKONOMİ
IMF Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

Raporda, bu yılın üçüncü çeyreğinde G7 ülkeleri içerisinde yer alan ülkelerin büyük çoğunluğunun büyümesinin bir önceki çeyreğe göre yavaşladığı, ABD'nin yüzde 0,6, Almanya'nın yüzde 0,3, İtalya'nın yüzde 0,5, Kanada'nın yüzde 0,4 ve Fransa'nın yüzde 0,2 büyüme kaydettiği hatırlatıldı.

OECD raporunda, Japonya ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3, İngiltere ekonomisinin ise 0,2 daraldığı belirtildi.

Savaşın devam ettiği Ukrayna’ya yakın ekonomilerin de büyüme performansının değerlendirildiği raporda, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,4 daralan Polonya ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 0,9 büyüme kaydederek toparlandığı belirtildi.

Türkiye ekonomisi büyüyor: Yılın ilk çeyreğine ilişkin rakamlar açıklandı
EKONOMİ
Türkiye ekonomisi büyüyor: Yılın ilk çeyreğine ilişkin rakamlar açıklandı

Raporda verileri açıklanmış OECD ülkeleri içerisinde bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre en güçlü büyümenin yüzde 1,8 ile Meksika’da, yüzde 1,6 ile Kolombiya, yüzde 1,5 ile Norveç’te görüldüğü belirtildi.

2022'yılına ilişkin küresel büyümeye tahmini yukarı yönlü revize edildi

OECD, bu yıl sonu için küresel büyüme tahminini yüzde 3,0’ten yüzde 3,1’e yükseltirken, gelecek yıl için ise yüzde 2,2'de sabit tuttu.

Küresel ekonominin 2024'te yüzde 2,7 büyümesi beklenirken, OECD ülkelerinin bu yıl sonunda yüzde 2,8, 2023 yılında yüzde 0,8 ve 2024 yılında yüzde 1,4 büyüyeceği tahmin edildi.

ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 1,5’ten yüzde 1,8’e çıkarılırken, ülke ekonomisinin 2023'te yüzde 0,5 ve 2024'te yüzde 1 büyüme kaydedeceği öngörüldü.

OECD raporunda, Avro Bölgesi’nin bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 3,1’den yüzde 3,3’e yükseltildi. 2023 yılı için büyüme tahmini yüzde 0,3’ten yüzde 0,5’e revize edilen Avro Bölgesi'nin 2024'te yüzde 1,4 büyüyeceği tahmin edildi.

Çin ekonomisin ise bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 3,2’den yüzde 3,3’e çıkarılırken, gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 4,7’den yüzde 4,6’ya çekildi. Çin ekonomisinin 2024 yılında ise yüzde 4,1 büyüme kaydetmesi bekleniyor.

Favoriyi devirdiler

Favoriyi devirdiler

​Suudi Arabistan Dünya Kupası'nda büyük bir sürprize imza attı.
Beş milyar TLlik dönüşüm

Beş milyar TL'lik dönüşüm

İçecek ambalajları ekonomiye kazandırılıyor.
Türkiyede ilkdünyada 5. sırada

Türkiye'de ilk
dünyada 5. sırada

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusufeli Barajı açılışında Togg detayı.
Kara harekatı mesajı

Kara harekatı mesajı

​Erdoğan: Tank ve askerle birlikte hepsinin de kökünü kazıyacağız.

FETÖ elebaşı Gülen'in de aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

​Şehit öğretmen Ayşenur Alkan son yolculuğuna uğurlandı.

Üreticilerin yeni gözdesi oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.