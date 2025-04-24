Ofis Yem’de hedef bölgesel liderlik

Tarım sektöründe faaliyet gösteren Ofis Yem, Adana’daki yeni fabrikasını 18,3 milyon dolar maliyetle hayata geçirdi. Saatte 80 ton üretim kapasitesine sahip olan tesis, Türkiye’nin ve Orta Doğu’nun en yüksek kapasiteli modern üretim altyapısına sahip yem fabrikalarından biri olma özelliği taşıyor. Ofis Yem’in Yönetim Kurulu Üyesi Cem Taşkaldıran, tesisi ziyaret eden basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Ankara, Manisa ve Kars’ta bulunan fabrikalarımızda üretime devam ediyoruz. 5 yılda yaklaşık 50 milyon dolarlık yatırım projeksiyonumuz bulunuyor. Bu kapsamda bir sonraki hedefimiz Samsun’da yeni bir fabrika inşa etmek. Ayrıca Polatlı’daki arazi yatırımımızla da üretim kapasitemizi artırma planımız var” ifadelerini kullandı.

Cem Taşkaldıran





DIŞ PAZARLARA AÇILACAK ÜRETİM ÜSSÜ

Türkiye'nin tarımsal üretimdeki gücüne dikkat çeken Taşkaldıran özel sektör olarak bu amaca destek verdiklerini belirterek, “Adana’da da Orta Doğu ve Afrika ihracat pazarlarına ulaşacak güçlü bir üretim üssü kurduk. 2027’de devreye alacağımız Samsun tesisimizle bu coğrafi yayılımı sürdüreceğiz” dedi. Ofis Yem'in 2024 yılında toplam satışının 1,64 milyon tonu geçtiğini kaydeden Taşkaldıran, "Bugün, Türkiye genelinde 470 yem fabrikası ve yaklaşık 1.300 yem üreticisi bulunuyor. Geçtiğimiz yıl sektör yüzde 5 büyürken, Ofis Yem yüzde 17'lik bir büyüme sergiledi. Gelecek dönemde ihracat için Orta Doğu ve Afrika pazarlarına odaklanmak istiyoruz. Burada, bölgesel liderlik potansiyeli görüyoruz” dedi.





13 MİLYON DOLARLIK GES YATIRIMI

Yem sektörünün ilk ve tek halka açık şirketi olduklarını kaydeden Taşkaldıran, Ağustos 2023’teki halka arzla birlikte 618 milyon TL büyüklüğe ulaşıldığını, 2024’te ise 15,8 milyar TL ciro elde ettiklerini söyledi. Cem Taşkaldıran, “Adana’dan sonra Samsun yatırımımızla sadece Türkiye’de değil, bölgesel pazarlarda da rekabetçi oyuncu olacağız” dedi. Taşkaldıran, "2024 sonu itibariyla Ankara’da hayata geçirdiğimiz 13 milyon dolarlık GES yatırımımızla kendi enerjimizi üreterek karbon ayak izimizi azaltıyoruz. Ayrıca Malatya ve Çorum’da 8 milyon dolarlık ilave GES yatırımları planlıyoruz" bilgisini verdi.





GIDA SANAYİİNİN GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ

Yem üretimini ‘Gıda sanayiinin geri dönüşüm tesisi’ olarak tanımlayan Cem Taşkaldıran, sektörün önemini şöyle özetledi: “Tarımsal üretimden arta kalan ve insan tüketimine uygun olmayan gıda sanayii yan ürünleri yem sektöründe değere dönüşüyor. Örneğin ayçiçeği küspesini ele ,alalım. Küspenin yem sektöründe kullanılmaması, yağ fiyatlarında da artışa neden olabilir. Buğday ve un fabrikalarından çıkan kepekler için de aynı durum mevcut. Karma yem sektörü, günümüzde gıda sektörünün geri dönüşüm fabrikası gibi çalışıyor. Sektör yan ürünlerini katma değerli şekilde kullanarak, ana gıda ürünlerinin maliyetini olumlu yönde etkiliyor, bu sayede de gıda enflasyonu azalıyor. Gıda fiyatlarının artmaması için hayvancılık ve karma yem sektörünün ekosistem içinde kalması önemli.”



