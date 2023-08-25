Okul alışverişi BİM'den yapılır

BİM 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. Raporda BİM’in bu alandaki faaliyetleri ve belirlediği hedefler aktarılıyor. 2022 sonu itibariyle 10 deposunun enerji ihtiyacını Güneş Enerjisi Santrallarıyla (GES) karşılayan ve bu alanda 15 MWh kapasiteye sahip olan BİM, 2025 yılı itibarı ile toplam elektrik tüketiminin %25’ini GES projelerinden elde edilen elektrikle karşılamayı hedefliyor. BİM ayrıca, faaliyetleri sonucu ortaya çıkan sera gazı yoğunluğunu 2026’ya kadar %20 azaltma hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.