Ekonomi Önce iç piyasa
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Önce iç piyasa

Dünya çapında soğan ve patates rekoltesinin çok düşük olması, Türkiye’ye olan talebi aşırı arttırınca Ticaret Bakanlığı devreye girdi. Önümüzdeki aylarda arz sorunu ve fiyat artışı yaşanmaması için bu ürünlerin ihracatı ön izne bağlandı. Bakanlık piyasadaki gelişmeleri anlık olarak takip ettiklerini de bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bu yıl dünyada patates, soğan rekoltesi ve üretiminin çok düşük olması Türkiye'ye talebi aşırı artırdı. Ticaret Bakanlığı, söz konusu ürünlerin iç piyasada önümüzdeki aylarda arzı ve fiyat dengesi konusunda sorun yaşanmaması için bir dizi önlem alma yoluna gitti. Piyasayı yakından takip eden bakanlık dünyadaki patates ve soğan talebinin, Türkiye'nin iç fiyat dengelerini ve ihtiyacını olumsuz etkileyebileceği ihtimaline karşılık ihracat için Tarım ve Orman Bakanlığından ön izin belgesi alınması şartı getirdi.

TALEPTE CİDDİ ARTIŞ VAR

Ticaret Bakanlığının İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu yıl dünyada patates, soğan rekoltesi ve üretiminin çok düşük olduğunu, bunun da Türkiye'ye olan talebi aşırı artırdığını belirterek, "Biz bunu özellikle geçtiğimiz ay, çok yoğun bir şekilde gördük ve hissettik. Şu ana kadar piyasada biz yeterince hissetmedik ama bu talebin Türkiye'nin iç fiyat dengelerini ve ihtiyacını olumsuz etkileyebileceği ihtimaline ön izin belgesi şartı getirdik " diye konuştu.

SÜRESİ PİYASA DENGELERİNE BAĞLI

Başka ürünlerin ihracatı için ise şu anda böyle bir kararın söz konusu olmadığına işaret eden Pekcan, "Talepte çok yüksek oranda bir artış vardı. Bir ayda fırlama oldu. Bakanlık olarak anomali tespitlerini de yapıyoruz, hangi ürünün ihracatında ve ithalatında anlık yüksek değişmeler var, o doğrultuda da vatandaşlarımızın menfaatini güderek tedbir almaya gayret ediyoruz" ifadesini kullandı. Bu kararın süresinin ne kadar olduğunun sorulması üzerine Pekcan, "Bir süre vermedik, iç piyasa dengelerine ve talebine bağlı" dedi. Pekcan, patates-soğan ihracatının kısıtlanmasının söz konusu olmadığının, sadece ön izin getirildiğinin altını çizdi.

İHRACATA YASAK DEĞİL

Tarım ve Orman Bakanlığınca, kuru soğan ve patates ihracatının ön izne bağlanmasına ilişkin, "Bu karar, ihracata herhangi bir yasaklama getirmemiş olup, ülkemizin üretim, tüketim, stok, ihtiyaç ve yurt içi-yurt dışı piyasa fiyatlarının düzenli takip edilerek, söz konusu ürünlerin ihracatının ön izne bağlanmasını içermekte" ifadeleri kullanıldı.

GIDA VE TARIM İHRACINDA ARTIŞ

  • Türkiye Gıda ve Tarım Sektörü'nde ihracat, 2019’un 11 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,04 artışla 16,21 milyar dolara ulaştı. Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Raporu'na göre ithalat yüzde 4,06 düşüşle 11,51 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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