Önceliğimiz katma değerli pazarlar

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, 2024 yılında Türkiye’nin ihracatının 267 milyar dolara çıkmasını beklediklerini belirtti. DEİK’in 2024 ajandasında yeni ticaret ve enerji koridorlarının öne çıktığını ifade eden Olpak, yeşil ekonomi ve dijital ekonomi başlıklarının da ticari diplomasinin radarında olacağını vurguladı. Olpak, “2023 yılında DEİK olarak 1.500 ticari diplomasi etkinliği yaptık. Şimdi yüksek katma değerli ürünlerle yeni pazarlara açılmalı ve trendlere uygun yatırımlarla fırsat sahamızı genişletmeliyiz” dedi.





152 İŞ KONSEYİYLE SAHADAYIZ

DEİK olarak dünyanın dört bir yanında 152 İş Konseyi ile küresel ticaretin nabzını tuttuklarına dikkat çeken Olpak, DEİK çatısı altındaki iş dünyası temsilcileri olarak yeşil ekonomi ve dijital ekonomi kavramlarını artık her platformda daha yüksek sesle dile getirdiklerini ve küresel ticarette yeni iş birliği mekanizmalarını da yakından takip ettiklerini açıkladı. Asya’daki Bölgesel Kapsamlı Ekonomik İş birliği-RCEP ve Afrika’da Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Anlaşması’nın (AfCFTA) bunlardan bazıları olduğuna dikkat çeken Olpak, birbiriyle entegre intermodal ulaştırma alt yapısının da gündemde olduğunu belirtti.





KÜRESEL TİCARETTEKİ PAYIMIZI ARTIRMAK İSTİYORUZ

Çin’in ‘Bir Kuşak Bir Yol’ Projesi, ABD’nin ‘Daha İyi Bir dünya İçin Yeniden İnşa Edin’ (Build Back Better World) Projesi ve AB’nin ‘Küresel Geçit Projesi’ne (Global Gateway) değinen Nail Olpak, şöyle konuştu: “Yeni nesil ticaret savaşları, yeni ticaret ve enerji koridorları geliyor hayatımıza. DEİK olarak tüm değişim ve dönüşüm süreçleri özelinde hazırladığımız bir dizi rapor ve spesifik çalışma gruplarımız ile Türk iş dünyasının geleceğe ilişkin çakralarını açıyoruz. Küresel ticaretten daha fazla pay almak istiyoruz.” İsrail ile Türkiye arasındaki ticaretteki düşüşe de değinen Nail Olpak, “Şirketlerimizin belli kontratları var. Henüz bir şey söylemek için erken. Fakat İsrail’e ticaretin yüzde 30-40 oranında düştüğünü tahmin ediyorum. Üstelik şirketlere bir zorlama yapılmadan oluşan bir düşüş bu” şeklinde konuştu.





GÜMRÜK BİRLİĞİ HIZLA GÜNCELLENMELİ

Nail Olpak, “Gümrük Birliği’nin artık günümüz ticaretine uyum sağlaması için hızla güncellenmesi yani modernizasyonu gerekiyor. Türkiye’nin yeşil dönüşümde attığı adımlar, Türkiye-AB stratejik ortaklığı için de çok önemli bir alan oluşturuyor" açıklamasında bulundu.





Türkiye 2024’te de pozitif ayrışacak

Türkiye ekonomisine dair 2024 beklentilerini paylaşan Nail Olpak, “Küresel olarak zor geçecek olan 2024 yılında Türkiye’nin yine pozitif ayrışacağını düşünüyoruz” dedi. Uygulanan dezenflasyon programı ile enflasyonun gerileyeceğini vurgulayan Olpak, aynı zamanda üretim, yatırım ve ihracatı destekleyici politikalarla da büyümeye katkı sağlanmasını beklediklerini belirtti. Nail Olpak 2024'ün de en belirleyici faktörünün enflasyon olmasını beklediğini dile getirdi.





Yatırım sinyallerini alıyoruz

Türkiye'nin doğrudan yabancı yatırım çekme potansiyeline de değinen DEİK Başkanı Nail Olpak, şunları söyledi: “Yabancı yatırımları beklemeliyiz ama önümüzdeki ay niye gelmedi diye sorarsak birbirimize yanlış olur. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelecek olan yatırımların zamana yayıldığını göreceğiz. Orta Doğu, Avrupa ve ABD'den de yatırım sinyallerini alıyoruz. Enerji, dijitalleşme, gıda ve tarım ile sağlık sektörlerinin çok konuşulan alanlar olduğunu söyleyebilirim.”



