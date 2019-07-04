Ekonomi Orka Holding ceketi uçurdu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Orka Holding ceketi uçurdu

Orka Holding, Giresun’daki tesislerinde 180 gram ağırlığındaki dünyanın en hafif ceketini üretti. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, “uçan ceket” olarak nitelendirdikleri ürünlerine, yurt içi ve yurt dışından yoğun sipariş geldiğini söyledi.

Erdi Yılmaz Yeni Şafak
Türkiye'de üretilen ve dünyada ilk olan 180 gram hafifliğiyle &quot;uçan ceket&quot; koleksiyonu.
Türkiye'de üretilen ve dünyada ilk olan 180 gram hafifliğiyle "uçan ceket" koleksiyonu.

Orka Holding bünyesindeki Damat markasının 2020 İlkbahar/Yaz koleksiyonuna, Türkiye'de üretilen ve dünyada ilk olan 180 gram hafifliğiyle "uçan ceket" olarak tanımlanan ceketler dahil edildi. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, "Giresun’daki tesislerde dünyanın en hafif ceketini ürettik. Yeni nesil ultra hafif ceketlerimiz için hem yurt içi hem de yurt dışından üst üste siparişler alıyoruz" dedi. Holdingin tarafından 82 ülkeden yaklaşık 200 bayinin ağırlandığı "İstanbul'daki 10. Yurtdışı Bayi Buluşması"nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Orakçıoğlu; Damat, Tween ve D’S Damat markaları ile dünya moda perakendesinde söz sahibi olduklarını dile getirdi.

Süleyman Orakçıoğlu

FİYATI 400-600 AVRO

Başarılarının temelinde “ulaşılabilir lüks” sunmak olduğunu vurgulayan Orakçıoğlu, “En yeni ürünümüz olan ‘ultra hafif’ ceketler büyük ilgi gördü. Her ürünümüzde olduğu gibi erkeği fit gösteren, standart ceketlere göre de üretimi oldukça zor olan ultra hafif ceketler, 400 ila 600 Euro’ya alıcı buluyor” diye konuştu.

Mali performanslarına da değinen Orakçıoğlu, şunları söyledi: “Yıl sonunda yurt içi ve yurt dışında mağaza toplamı 420 olacak. Yine 2019 sonunda ciroda 750 milyon TL, ihracatta ise 30 milyon dolar hedefliyoruz. Yurt dışı perakende ciromuz 60 milyon dolara ulaştı.”

Orakçıoğlu, 3 bine yakın çalışanı bulunan Orka Holding’in bu yıl yüzde 10 ek istihdam oluşturmayı planladığını da dile getirdi.

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