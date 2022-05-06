Orta Asya’nın en büyük enerji yatırımı Aksa’dan

Aksa Enerji, Orta Asya’nın en büyük Türk enerji yatırımını başarıyla hayata geçirdi. Şirket, Özbekistan’da inşaatlarını 12 ayda tamamladığı üç santralini 18 ayda devreye aldı. Aksa Enerji bugün itibariyle, Taşkent ve Buhara’da Özbekistan’ın enerjisine katkı sağlamaya başladı.
- Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Cemil Kazancı, yurt dışında bu ölçekte bir projeyi kısa bir sürede başarıyla hayata geçirmekten ve Özbekistan’ın enerjisini yükseltmekten gurur duyduklarını belirterek, “25 yıl boyunca işleteceğimiz bu santrallerin tamamının devreye alınmasıyla birlikte kurulu gücümüzün yaklaşık yarısını Türkiye’de, diğer yarısını da yurt dışında işletmeye başladık” ifadesini kullandı.