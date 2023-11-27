|
Ekonomi

Orta hasarlı binada beşte dört rıza şartı

6 Şubat depremlerinin ardından ağır hasarlı konutlar yıkılırken orta hasarlı konutların ne olacağı belirsizliğini koruyordu.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 27/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 23:56 - 26/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

AFAD tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, orta hasarlı binaların geleceğine ve sürecine ilişkin genelge yayımlandı. Güçlendirme için AFAD’a başvurmayanlar hak sahibi olsun ya da olmasın tüm orta hasarlı binalar ağır hasarlı gibi işlem görecek. Orta hasarlı binasını güçlendirmek isteyenler, 29 Aralık 2023’e kadar güçlendirme ruhsatı verme yetkisine sahip olan belediye ya da il özel idaresine yazılı başvuru yapacak. İlk etapta yalnız yazılı başvuruda bulunmak yeterli olacak. Güçlendirme için başvuru yapacakların, bütün kat maliklerinin en az beşte dördünün rızasını alması gerekecek AFAD, 6 Şubat depremleri sonucunda orta hasarlı olarak nitelendirilen yapılar için genelge yayımladı.

RUHSAT ALAMAYANIN HAK SAHİPLİĞİ DEVAM

Güçlendirme için başvuru yapacakların, bütün kat maliklerinin en az beşte dördünün rızasını alması gerekecek. Belediye ve özel idareleri, kendilerine yapılan başvuruları AFAD il müdürlüklerine bildirecek. Ardından bu binaların kura çekimi ve konut teslimi ile yıkım işlemleri askıya çıkacak. Belediyeler ve özel idareler ruhsat işlemlerini tamamladıktan sonra 1 yıllık güçlendirme süreci başlayacak. Ruhsat alamayanların AFAD hak sahipliği devam ediyor olacak, konut teslimi için kuraya dâhil edilebilecekler.




#deprem bölgesi
#Hasarlı yapı
#Ekonomi
38 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
10 bin polis alımı başladı mı, ne zaman yapılacak? 2024 EGM polis alımı son durum...