Orta hasarlı binada beşte dört rıza şartı

AFAD tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, orta hasarlı binaların geleceğine ve sürecine ilişkin genelge yayımlandı. Güçlendirme için AFAD’a başvurmayanlar hak sahibi olsun ya da olmasın tüm orta hasarlı binalar ağır hasarlı gibi işlem görecek. Orta hasarlı binasını güçlendirmek isteyenler, 29 Aralık 2023’e kadar güçlendirme ruhsatı verme yetkisine sahip olan belediye ya da il özel idaresine yazılı başvuru yapacak. İlk etapta yalnız yazılı başvuruda bulunmak yeterli olacak. Güçlendirme için başvuru yapacakların, bütün kat maliklerinin en az beşte dördünün rızasını alması gerekecek AFAD, 6 Şubat depremleri sonucunda orta hasarlı olarak nitelendirilen yapılar için genelge yayımladı.