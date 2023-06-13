Otoda fırsatçıya 61 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, otomotiv piyasasında arz ve talep dengesizliğine yönelik yaptığı denetimler sonucunda, "6 ay 6 bin kilometre" satış kısıtlamasına uymayan yetkili bayi ve galerilere toplam 35,1 milyon lira, stokçuluk yapanlara 8 milyon 292 bin lira, liste fiyatının üzerinde elden ödeme talep eden yetkili bayilere de 17 milyon 834 bin lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

6 AY VE 6 BİN KM'YE 35,1 MİLYON TL CEZA

İlk olarak otomotiv piyasasında ortaya çıkan aşırı ve adil olmayan fiyat artışlarının ve stokçuluğun önüne geçilmesi amacıyla kamuoyunda 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi olarak bilinen pazarlama ve satış kısıtlamasına ilişkin düzenleme yapıldığı, bu kapsamda Bakanlık tarafından gerçekleştirilen denetimler neticesinde, bugüne kadar otomobil yetkili bayi ve oto galerilere toplam 35 milyon 110 bin 527 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Stokçuluk faaliyetlerine karşı gerçekleştirilen denetimler sonucunda da Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından otomotiv bayilerine bugüne kadar toplam 8 milyon 292 bin 360 lira tutarında idari para cezası uygulandığı ifade edildi.

ELDEN PARA İSTEYENİN LİSANSI 1 YIL İPTAL

Öte yandan 6 Mayıs 2023'te "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik"te değişiklik yapıldığı anımsatılarak, bu değişiklikle, otomobil bayilerinin, tüketicinin ilk tescil motorlu kara taşıtına ulaşmasını zorlaştırıcı faaliyetlerde bulunmasının önüne geçilmesinin hedeflendiğine işaret edildi. Bu kapsamda mayıs ayı içinde Bakanlık tarafından yapılan denetimler sonucunda Ankara’da bir yetkili bayinin taşıtın liste fiyatının üzerinde elden ödeme talep ettiği, Bursa ve Adana’da yetkili bayilerin iki ayrı şubesinin müşterileri aksesuar almaya zorladığının tespit edildiği belirtildi. Bu bayilere toplam 17 milyon 834 bin 400 lira idari para cezası uygulandığı aktarılan açıklamada, yetkili bayilerin ikinci el yetki belgelerinin 1 yıl süreyle iptal edildiği ifade edildi.

BAKANLIK YENİ CEZAYA GÖZ KIRPTI

Otomotivdeki fırsatçılara karşı Bakanlık tarafından gerçekleştirilen yoğun denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı. Tespitlerin devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, "Bu bayiler hakkında ağır idari para cezaları ve gerekli müeyyideler uygulanacaktır. Bunun yanında, otomotiv piyasasındaki gelişmeler Bakanlığımızca yakından takip edilmekte olup, tüketicilerin araca erişiminin kolaylaştırılması amacıyla söz konusu sektördeki arz ve talep şartlarına bağlı olarak alternatif politika araçlarının veya düzenlemelerin uygulamaya alınması konusunda gerekli tüm adımlar atılacaktır. Vatandaşlarımızı rahatsız eden uygulamalara karşı, Ticaret Bakanlığımız teyakkuz halindedir" ifadeleri kullanıldı.







