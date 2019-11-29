Otoda rekor geliyor

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, otomotiv sektörü ihracatının yıl sonunda 30 milyar doları aşarak, bu alanda rekorun kırıldığı geçen senenin ardından en yüksek ikinci değerine ulaşacağını söyledi.

Baran Çelik

REKOR GEÇEN YIL KIRILMIŞTI

2019'un ocak-ekim döneminde Türkiye otomotiv endüstrisinin ihracatının 25,4 milyar dolara çıktı. Sektörün tüm zamanların en yüksek dış satım rakamını 31,6 milyar dolarla geçen yıl yakaladığını dile getiren Çelik, bu çerçevede bakıldığında 2019'un 2018'e göre yüzde 3,5 geride gittiğini ifade etti.

2017'DEN İTİBAREN İVME YAKALANDI

Çelik, sektörün yılın 10 ayındaki performansının, kalan süreçle ilgili ipuçları verdiğini belirterek şöyle devam etti: "Yıl sonunda 30 milyar doları çok rahat geçeceğimizi görüyoruz. 30 milyar dolarlık ihracat, otomotiv endüstrisi açısından bir eşik, bu rakamı rekor kırdığımız 2018 yılında geçmiştik. Bu yıl 30 milyar doları, hatta 31 milyar doları geçebileceğimizi öngörüyoruz. 2017 yılında 28,5 milyar dolardı. Ondan önceki yıllarda zaten 25 milyar doların altında ihracatımız vardı. Bu yıl 31 milyar dolarlık ihracat tabii ki başarılı bir sonuç. Bu rakam ihracatın yüzde 17'lik bir kısmını kapsıyor."

Yeni pazar keşfedildi

Sektörün geleneksel pazarı olan AB ülkelerine ihracatta bu sene yüzde 10'a yakın daralma yaşandığını söyleyen Çelik, bunun bir kısmını yeni pazarlarla telafi ettiklerini dile getirdi. Otomotivde yeni pazarların Kuzey Afrika, Rusya, İsrail ve Amerika ülkeleri olduğunu ifade eden Çelik, "Bu ülkelere ihracatımız iki haneli yüzdesel büyümelerle karşı karşıya. Bu açıdan ihracat pazarının çeşitlendirilmesi adına bu yıl, önceki yıllara göre daha iyi ancak hala bu konuda yapılacak çok şey var çünkü ihracat açısından bakıldığında AB ülkelerine bağımlılığımız yüzde 77 seviyelerinde. Bu rakam yüzde 80 seviyelerinden yüzde 77 seviyelerine indi" dedi.