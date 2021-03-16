Otomobil alacaklar dikkat: Taksitli satış dönemi başladı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, konuttaki taksit sınırı kaldırılırken, nihai fatura değeri 120 bin lira ve bu tutarın altında olan taşıt satışlarında 60 ay, 120 bin liranın üzerinde olup 300 bin lirayı geçmeyenlerde 48 ay, 300 bin liranın üzerinde olup 750 bin lirayı aşmayanlarda 36 ay ve 750 bin liranın üzerindeki taşıt satışlarında 24 ay taksit uygulanabilecek.

Perakende işletmelerin taksitli mal ve hizmet satışlarında genel taksitlendirme süresi 12 ay, bazı mal ve hizmetler için ise farklı taksitlendirme süreleri uygulanıyor.

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Halihazırda, söz konusu hükümde konut ve taşıt satışları için ayrı bir taksitlendirme süresi belirlenmediğinden, bu satışlar genel taksitlendirme süresine tabi oluyordu.

Diğer taraftan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından kredili konut satışlarında herhangi bir vade sınırı uygulanmazken, kredili taşıt satışlarında ise aracın değerine göre farklı vade sınırları uygulanıyor.

Böylelikle Bakanlığın söz konusu düzenlemesi BDDK uygulamalarına da paralel hale getirildi.

FOTOĞRAF 13 İkinci el online pazarda, bu yılın şubat ayında da en çok tercih edilen otomotiv markaları Volkswagen (VW) olurken, bunu Renault ve Ford takip etti. Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında şubatta ocak ayına kıyasla yüzde 10,9 artışla toplam 123 bin 497 adet satış (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) gerçekleşti. Bu dönemde ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 80, hafif ticari araçların payı yüzde 20 oldu. Geçen yılın şubat ayında 157 bin 483 araç satılmıştı. Satışlarda Şubat 2020'ye göre yaklaşık yüzde 22 ve 2020'nin ocak-şubat dönemine göre de yüzde 25'lik azalış kaydedildi. En çok satan 10 markanın satışları pazarı yüzde 76'sını oluşturdu <BR> <BR> Bu yılın şubat ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, en çok tercih edilen otomotiv markası 16 bin 770 satışla Volkswagen oldu. Renault, 15 bin 662 ile kinci ve Ford da 12 bin 975'le üçüncü sırada yer aldı. Bunları 11 bin 704 adetle Fiat, 7 bin 163 adetle Opel, 6 bin 460 adetle Peugeot, 6 bin 241 satışla Mercedes-Benz, 6 bin 126 ile BMW, 5 bin 927 adetle Hyundai ve 4 bin 370'le de Toyota izledi. Söz konusu 10 markanın şubat satışları, ikinci el online araç pazarının yüzde 76'sını oluşturdu. En hızlı satılan marka Fiat oldu <BR> <BR> Şubat ayında online pazarda Türkiye pazarı satış hızı ortalama 76 gün oldu. En hızlı satılan marka 65 günle Renault, en yavaş satılan ise 97 günlük satış hızıyla Mercedes-Benz olarak belirlendi. Passat ilk sıradaki yerini korudu <br> <br> Geçen ay ikinci el online otomobil (sadece binek) pazarında toplam 98 bin 678 adet satış yapıldı. En çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında VW'nin Passat modeli 4 bin 582 satışla zirvedeki konumunu korudu. Satışlarda, Renault Clio 4 bin 194 adetle ikinci, Renault Megane 3 bin 559 adetle üçüncü oldu. En çok satan 10 model toplam binek satışlarının yüzde 32'sini oluşturdu <br> <br> Ford'un Focus modeli ise 3 bin 467 adetle dördüncü, Opel Astra da 3 bin 155 adetle beşinci sırada yer aldı. Ardından 2 bin 600 adetle Renault Fluence, 2 bin 562 adetle Toyota Corolla, 2 bin 417 adetle Fiat Egea, 2 bin 373 adetle Renault Symbol ve 2 bin 271 adetle de VW Golf sıralandı. Bu 10 model toplam binek satışlarının yüzde 32'sini oluşturdu. Ticaride Doblo tercihi devam ediyor <br> <br> Hafif ticari araçlar kategorisinde ise şubat ayında 24 bin 819 adet satış gerçekleşti. Satışlarda Türkiye'de geniş aileler tarafından da sıklıkla tercih edilen Fiat Doblo 2 bin 939 adetle ilk sıradaki konumunu şubatta da sürdürdü. Doblo'yu, 2 bin 339 adetle Ford Transit TourneoCourier, 2 bin 129 adetle Fiat Fiorino, 2 bin 97 adetle Ford Transit TourneoConnect, 1.885 adetle VW Caddy, 1.282 adetle VW Transporter, 1.281 adetle Ford Transit, 1.270 adetle Renault Kangoo, 980 adetle Peugeot Partner ve 609 adetle de Citreoen Berlingo takip etti. Bu 10 model toplam hafif ticari satışlarının yüzde 68'ini oluşturdu. İnternetten kaldırıldığında satış olarak sınıflandırılıyor <br> <br> Öte yandan, makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor. Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan kurum ve kuruluşların online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanırken, bu verilerin içinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor. Online platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyorlar. Birincisi değişen pazar koşullarına göre ilandaki araçların fiyatını revize ederek yeniden ilanı yayınlıyorlar. Bu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor. İkinci olarak ise ticaret yapan kurum aracını sattığı için ilandan çekiyor ve yeniden satışa sunacağı bir aracının ilanını yayınlıyor. Bu ikinci grup araç ilanları yani ilandan tamamen kaldırılan araçlar satış kabul ediliyor. Tüketicilerin tercihi belli oldu: İşte ikinci elde en çok satan markalar İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında en çok tercih edilen otomotiv markaları şubatta önceki aya göre değişmeyerek sırasıyla Volkswagen, Renault ve Ford oldu. Binekte Passat, hafif ticaride Doblo tercihi devam etti. En hızlı satılan marka 65 günle Fiat, en yavaş satılan ise 97 günlük satış hızıyla Mercedes-Benz olarak kayıtlara geçti. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 11 İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, şubatta ocak ayına göre yüzde 10,9 artarken, araç fiyatları bu dönemde ortalama yüzde 1,3 geriledi. Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında şubatta ocak ayına kıyasla yüzde 10,9 artışla toplam 123 bin 497 adet satış (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) gerçekleşti. Bu dönemde ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 80, hafif ticari araçların payı yüzde 20 oldu. Geçen yılın şubat ayında 157 bin 483 araç satılmıştı. Satışlarda Şubat 2020'ye göre yaklaşık yüzde 22 ve 2020'nin Ocak-Şubat dönemine göre de yüzde 25'lik azalış kaydedildi. İlana çıkan araçların yüzde 41'i satıldı <br> <br> Geçen ay ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 76, bir önceki aya göre de yüzde 13 artarak 302 bin 551 oldu. Şubatta ilana çıkan araçların yüzde 41'i satıldı. Elektrikli otomobil satışı 356 adet oldu <br> <br> Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, şubatta en yüksek payı 78 bin 949 adet ve yüzde 63,93 payla dizel otomobiller aldı. Dizel otomobilleri, 43 bin 291 adet ve yüzde 35,05 payla benzinli, 852 adet ve yüzde 0,69 payla otogazlı otomobiller takip etti. Elektrikli otomobillerin payı 356 adetle yüzde 0,29 ve hibrit otomobillerin payı da 49 adetle yüzde 0,04 olarak belirlendi. Şubatta pazarın lideri C segmenti oldu <br> <br> Segment bazında ele alındığında, geçen ay pazarın lideri 39 bin 655 adetlik satış ve yüzde 40,2'lik payla C segmenti oldu. C segmentinden sonra en fazla satış yüzde 22,8 pay ve 25 bin 452 adetle B segmentinde kaydedildi. Şubat ayı segment bazında ocak ile kıyaslandığında satışlarda en fazla artış yüzde 50 ile A, yüzde 16 ile B-SUV ve yüzde 5 ile B segmentinde gerçekleşti. Sene başından itibaren fiyatlarda yüzde 2,7'lik düşüş kaydedildi <br>< br> Şubatta ilanlar üzerinden yapılan analize göre, ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında bir önceki aya göre ortalama yüzde 1,3'lük fiyat düşüşü oldu. Sene başından itibaren fiyatlarda yüzde 2,7'lik düşüş kaydedildi. İkinci el pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 28 markanın 200 modeline ait 800 varyantın 15 farklı model yılındaki 67 bin 650 adet ilanının fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, en fazla fiyat düşüşü A, B-SUV ve F segmentinde gerçekleşti. İnternetten kaldırıldığında satış olarak sınıflandırılıyor <br> <br> Öte yandan, makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor. Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan kurum ve kuruluşların online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanırken, bu verilerin içinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor. Online platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor. Birincisi, değişen pazar koşullarına göre ilandaki araçların fiyatını revize ederek yeniden ilanı yayınlıyorlar. Bu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor. İkinci olarak ise ticaret yapan kurum, aracını sattığı için ilandan çekiyor ve yeniden satışa sunacağı bir aracının ilanını yayınlıyor. Bu ikinci grup araç ilanları, yani ilandan tamamen kaldırılan araçlar satış olarak kabul ediliyor. Fiyatlar düştü satışlar arttı: İşte ikinci el otomobilden en çok tercih edilenler Şubatta Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar ocak ayına göre yüzde 10,9 artarak 123 bin 497 olurken, araç fiyatları yüzde 1,3 düştü. Satışlarda Şubat 2020'ye göre yaklaşık yüzde 22 ve 2020'nin Ocak-Şubat dönemine göre de yüzde 25'lik azalış kaydedildi. İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında elektrikli otomobillerin payı 356 adetle yüzde 0,29 ve hibrit otomobillerin payı 49 adetle yüzde 0,04 oldu. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 9 Samsun İkinci El Otomobil Pazarı’nda cumartesi günleri kurulan pazar, 3 aylık kısıtlamanın ardından bugün yeniden kuruldu. Sabah saatlerinde araç satışının başladığı Samsun İkinci El Otomobil Pazarı’nda satıcılar ile alıcılar buluştu. Hareketlilik oluşmaya, telefonlar çalmaya başladı <br> <br> Kısıtlamanın cumartesi günleri kalkmasının insanlarda heyecan oluşturduğunu ifade eden 30 yıllık galerici Rıfat Bilgili, Kısıtlamaların kalkması insanlara moral oldu. Müşterilerimiz olsun, satıcılarımız olsun otomobil sektöründe alan satanlar için artı oldu. Otomobil pazarımız açıldı, içeriye girişlerimiz başladı... Son 3 ayda otomobil pazarı bir durma aşamasındaydı. Kısıtlama baya müşterilerimizi, bizim gibi yatırımcıları da yordu. Bu yorgunluk yasakların kalkacağının duyulmasıyla birlikte son 1 haftadır insanlara heyecan geldi. Hareketlilik oluşmaya, telefonlar çalmaya başladı. Potansiyeller yükselmeye başladı... Pazartesi günü için 2 araba opsiyonumuz var. Ortalama burada 100 tane galeri var. 100 tane galeride ortalama 3 bin tane araba var. Bu arabalarda ise yüzde 20 hareketlilik mevcut. Geçen yıl gibi bir fiyat artışı beklemiyoruz. Daha önce 50 bin TL’lik araba 100 bin TL olmuştu. Daha sonra 80 bin TL’ye indi. Şimdi o 80 bin TL’lik fiyatı koruyacaktır. Aşağı inme gibi bir durum olmaz, fiyat sabit şekilde devam eder... Talep ve müşterinin arzına göre belki yüzde 5 gibi bir hareketlenme olabilir. 80 bin TL’lik araba artık 100 bin TL’ye çıkmaz. Ben 35-40 tane araçla çalışıyorum, her araba 5 bin TL fiyat artsa korkunç bir para yapar. Burada galericiler sitesinde fiyat yükselmesi olmaz. Burada yaşanmayan fiyat artışı genel olarak piyasada da olmuyor. Bu fiyatlar hemen hemen yıl sonuna kadar böyle gider. Önümüzdeki aylarda 2021 model araçlar piyasaya girdiği zaman 2022 model araçlar devreye girmeye başladığı an fiyatlar yüzde 5 gibi bir hareketlenme olur dedi. Galerici Cihat Keskin, Kısıtlamasının cumartesi günleri kalkmasıyla bu hafta pazarımız açıldı. Yaklaşık 15 gündür telefonlar çalmaya başladı. 3 aydır fiyatlar biraz oturmuştu. Biraz köpüren fiyatlar vardı. Köpüren fiyatlar yerine geldi. Şu anda piyasa açılıyor. Pazara da ilgi var. Bu saatten sonra araç almak isteyen arkadaşlar fırsatlarını değerlendirerek araçlarını alsınlar. Yukarıya çıkış olmaz, aşağıya da düşmez diye konuştu. Araba satan Necmi Özen, 2 senedir ilk defa pazara geliyoruz. Şu an herkes gelerek bakıyor. Her şeyi anlaşarak yapıyoruz şeklinde konuştu. Alıcılar ise fiyatların 3 aydır sabit kaldığını ve sadece orta ve düşük segmentli arabalara baktıklarını ifade etti. İkinci elde kıpırdanma başladı İkinci elde kıpırdanma başladı 50 bin liralık otomobil 100 bin lira olmuştu: İkinci elde kıpırdanma başladı Kısıtlamanın cumartesi günleri kalkmasıyla birlikte ikinci el otomobil piyasası da yeniden hareketlenmeye başladı. Galerici esnafı, bazı kısıtlamaların kalkmasıyla telefonlarının çalmaya başladığını söyledi.

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