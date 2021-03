Otomobil alacaklar dikkat: Taksitli satış dönemi başladı

Şubatta pazarın lideri C segmenti oldu <br> <br> Segment bazında ele alındığında, geçen ay pazarın lideri 39 bin 655 adetlik satış ve yüzde 40,2'lik payla C segmenti oldu. C segmentinden sonra en fazla satış yüzde 22,8 pay ve 25 bin 452 adetle B segmentinde kaydedildi.