Otomotiv markaları kampanya için gaza bastı

İkinci el fiyatlarının sıfır araç fiyatlarının üzerine çıkması büyük tepki çekmişti. Yaşanan gelişmeleri yakından takip eden Ticaret Bakanlığı'nın aldığı tedbirler sonucu ikinci el piyasasındaki aşırı yüksek fiyatlar dengeye oturdu.





İkinci el psikolojisi kırıldı mı?

Otorapor Oto Ekspertiz yetkilileri de son gelişmelerin ardından, birçok otomotiv markasının kredi, takas desteği ve nakit indirim gibi kampanyalara başladığını hatırlatarak önümüzdeki yıl için de bu adımların devam edeceğine vurgu yaptılar.





Peki hangi markalar vatandaşa nasıl bir kampanya düzenledi?





İşte markalar ve sunulan imkanlar

Otorapor Oto Ekspertiz’in hazırladığı “sektörel kampanyalar ve hangi markanın hangi modelinde nasıl bir kampanya sunulduğuna” ilişkin bir nevi otomotivdeki kampanya sürecine ışık tutan çalışma ise şöyle:

Hyundai, C-SUV segmentindeki Tucson'u Comfort donanım seviyesinde 1 milyon 370 bin liradan başlayan fiyatlarla satıyor. Bayon ise Elite donanım seviyesinde 60 bin liraya varan indirim imkanı sunuyor.





Toyota, ekim ayı boyunca fırsatlar başlattı. Corolla Sedan, 180 bin liraya varan indirimle birlikte 1 milyon 2 bin 800 liradan başlayan fiyatlarla sunulurken 250 bin liraya, 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi fırsatı sunuldu. Corolla Cross Hybrid, Yaris Cross, Hilux ve Toyota C-HR modellerine de yüzde 0 faiz avantajlarıyla veya nakit indirimleriyle ulaşmak mümkün.





Renault Taliant otomatik vites, 498 bin 900 liradan başlayan, Renault Clio otomatik vites, 500 bin 500 liradan başlayan, Renault Megane sedan Joy da 561 bin 500 liradan başlayan ÖTV muafiyetli fiyatlarıyla sunuluyor. Renault Megane E-Tech de 1 milyon 499 bin liradan başlayan fiyatla satın alınabiliyor.





Yeni Opel Astra, 1.2 litrelik benzinli motora sahip 6 ileri manuel şanzımanlı Editon donanımında 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sundu .Otomatik şanzımana sahip benzinli Astra modellerinde nakit alımlarda geçerli, 124 bin 900 liraya kadar indirim ayrıcalıkları sunuluyor.





Citroen ekim ayında özel kredi ve takas imkanlarıyla yeni bir araç almak isteyenlere seçenekler var. Citroen C3 modeli 150 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi ile satışta.

​​​​​​​Peugeot, ekim boyunca sürecek kampanyalar kapsamında yeni SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208, 308, yeni 408, yeni 508 ve hafif ticari araç modellerinde uygun faiz oranlı kredi ve takas desteği fırsatları sağlanıyor.





Honda Civic Sedan Executive+ modelini 200 bin liraya 12 ay yüzde 0 faiz avantajı veya 100 bin lira takas desteğiyle müşterilerle buluşturuyor.





Nissan Qashqai'nin hafif hibrit Designpack versiyonu ekim ayı kampanyasında 125 bin lira ekstra fiyat avantajı ve bireysel müşterilere özel 125 bin lira 12 ay yüzde 0 faiz kredi imkanı bir arada sunuluyor. Nissan Qashqai'nin diğer hafif hibrit versiyonları ise ya 125 bin lira fiyat desteği ya da 75 bin lira destek ve 125 bin lira 12 ay yüzde 0 faiz seçenekleriyle kampanyadaki yerini alıyor.





Jeep Renegade satın almak isteyenler de ekim sonuna kadar Koç Fiat Kredi'den 200 bin liraya 12 ay, yüzde 0 faizli kredi ve 100 bin liraya varan showroom özel indirimle 1 milyon 460 bin liradan başlayan fiyatlarla yeni araçlarına sahip olabilecek.





Kia, ekim ayına özel olarak hazırladığı kampanyalarda 10 bin liradan 100 bin liraya kadar indirim fırsatı sunuyor.





Volkswagen Ticari Araç ise ekim ayında California ve Grand California modellerine sınırlı sayıda araç için fiyat avantajını devreye aldı.





Markalar hedefe kilitlendi