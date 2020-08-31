İkinci elde ÖTV zammı: Bir günde 30 bin TL arttı

Cumhurbaşkanı kararıyla, cari açığa olumsuz etki eden otomobil ithalatının azaltılması, yerli üreticinin desteklenmesi için ÖTV düzenlemesine gidildi.

Lüks ithal otomobillerdeki ÖTV oranlarında artışa gidilirken, 1600 cc altında olup yerli imalatın yoğunlaştığı alanda da vergisiz satış bedeli 70 bin liradan 85 bin liraya artırılarak yerli üreticiye ve yerli sanayiye destek verilmesi amaçlandı.

Karar sonrası kimi araçların sıfır fiyatlarında 15 bin TL'ye varan indirimlerin gerçekleşmesi beklenirken lüks ithal modellerde ise ciddi fiyat artışları gündeme gelecek.

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Beklenen ÖTV düzenlemesinin tamamen indirimden ziyade kısmen indirim kısmen de artış olarak hazırlanmasının ardından bir çok nedenden ötürü fiyatların uzun süredir yükselişte olduğu ikinci el araç piyasasını da etkiledi.

ÖTV düzenlemesi sonrası ikinci el araçta fiyatlar artış gösterdi.

İKİNCİ ELDE DE FİYATLAR GÜNCELLENİYOR

ÖTV düzenlemesi sonrası aracını satışa çıkaran çok sayıda kişi sıfır otomobil üreticileri gibi fiyat güncellemesi için kolları sıvadı. İkinci el araç satın almak için arayışta olan ve online kanallar üzerinden fiyatının düşmesi için favoriye alıp takipte kalan vatandaş ise 30 Ağustos itibariyle fiyatlardaki yukarı yönlü güncellemeyi görünce umudunu yitirmeye başladı.

OYNAT 00:00 İkinci el araçta neler oluyor: İşte fiyatları uçuran beş neden! İkinci el araç fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Öyle ki; artış oranı 2018-2020 arasında yüzde 60'ı aşmış durumda. Tabi fiyatlardaki anormal artışın tek bir sebebi bulunmuyor. Döviz kuru, stok yetersizliği, koronavirüs, sıfır araç fiyatları ve opsiyon yalanı.. Gelin hep birlikte ikinci el araç fiyatlarını etkileyen nedenleri birlikte inceleyelim...



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BİR GÜNDE 30 BİN TL ARTTI

ÖTV değişikliğiyle kimi ithal araç modellerinde ortaya çıkacak fiyat zammını öne süren çok sayıda ikinci el araç satıcısı fiyatlarda bir günde 30 bin TL'ye varan artışlar yaptı. Online kanallar üzerinden çıkılan satılık araç ilanlarındaki günlük değişimine ait ekran görsellerini alanlar ise sosyal medyada paylaşarak ortaya çıkan duruma tepki gösterdi.

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RANDEVULAR İPTAL

Öte yandan ÖTV düzenlemesi öncesinde fiyatı noktasında anlaşarak hafta başında satışa konu aracı görmek için anlaşan çok sayıda kişi de mağdur oldu. Kimi araç alıcısı vatandaş satıcının son anda fiyat değişikliğine gittiğini dile getirirken kiminin ise farklı bahanelerle randevuyu iptal ettiği belirtildi.

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YÜZDE 10 ARTACAK

Konuyla ilgili yenisafak.com'a konuşan sektör temsilcileri ÖTV düzenlemesi ile sıfır araç fiyatlarında yaşanacak artışların ikinci el araç fiyatlarına yansımasının kaçınılmaz olacağını ve bu artış oranının yüzde 10 seviyesinde gerçekleşeceğini dile getirirken, düzenlemeyle hem sıfır tarafta hem de ikinci elde satışların da düşmesinin beklendiğini kaydediyor.

ÖTV düzenlemesi ile ikinci el araç fiyatlarının yüzde 10 artması bekleniyor.

BELGE ZORUNLULUĞU BUGÜN BAŞLIYOR

İkinci el otomobil alım satım işiyle uğraşan kişiler için zorunlu hale getirilen yetki belgesi uygulaması da bugün itibariyle başlıyor. Söz konusu belge olmadan artık araç alım satım işlemi gerçekleştirilemeyecek. İkinci el araç satışı yapılan yerleri, ödeme yöntemlerini ve satış şartlarını da düzenleyen yönetmelik ile çok ciddi cezalar da uygulanmaya başlayacak.

Yetki belgesi olmayanlar bir yıl içinde en fazla 3 adet ikinci el araç satışı yapabilecek.

İLANLARA ÜÇ ZORUNLULUK

Yönetmelikle ikinci el araç ilanı çıkan firmaların yetki belgesi numarasına yer vermesi ve belgedeki işletme adı veya unvanını kullanması zorunlu olacak. İlanlarda tüketicileri yanıltıcı bilgi ve belgelere yer verilemeyecek, yükümlülüklere uymayanlara para cezası uygulanacak ve bunların yetki belgesi de iptal edilebilecek.

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Yönetmelik değişikliği ile belgesiz araç satışı yapanlara araç başına 5 bin TL ceza öngörülüyor.

Yetki belgesi olmadan online platformlarda satılık araç ilanı girilemeyecek.

GARANTİLİ SATILACAK

1 Eylül itibariyle hayata geçirilen düzenlemeyle satılan araç 2-8 yaşında ve 160 bin kilometre altındaysa bu araçların ekspertizi yaptırıldıktan sonra 3 ay 5 bin kilometre garantisiyle satılacak ve aracını satan kişi ekspertiz yaptırmadan satışı gerçekleştiremeyecek.