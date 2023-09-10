|
Ekonomi

ÖTV’siz telefonda üst limit 10 bin TL

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim vaadi olan ‘üniversite öğrencilerine vergisiz telefon’ satışına yönelik düzenlemede son aşamaya gelindi. Vergisiz telefonda üst sınırın 10 bin TL olması üzerinde çalışılıyor. Bu telefonlar arasında Türkiye’de üretilen 15 markanın yer alması bekleniyor.

Resul Ekrem Şahan
04:00 . 10/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Seçim sürecinde AK Parti seçim beyannamesi içerisinde yer alan gençler için vergisiz telefon satışı konusunda çalışmalarda son aşamaya gelindi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, bir sonraki kabinede konunun gündeme alınacağını belirtti. Edinilen bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın çalışmalarını yaptığı ÖTV’siz telefon uygulamasının ilk etapta 10 bin TL’ye kadar olan telefonları kapsaması öngörüldü. Konu ile ilgili açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ilk kabine toplantısında yapacağı sunumda ÖTV’siz telefon konusunu da gündeme getirecek.

YERLİ ÜRETİM YAPAN FİRMALARI KAPSIYOR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayından geçerse Erdoğan'ın kabine sonrası konu hakkında açıklamalarda bulunması bekleniyor. Gençlere vergisiz telefon fırsatı yalnızca yerli üretim yapan markaları kapsayacak. Bu telefonlar arasında da Türkiye’de üretilen 15 markanın yer alması bekleniyor. Söz konusu düzenlemenin ülkemizde üretim yapan firmaları destekleyecek şekilde olması da dikkat çekti.

7 MİLYON ÖĞRENCİ YARARLANACAK

ÖTV ve KDV’siz cep telefonundan, üniversite öğrencilerinin tamamı gelirlerine bakılmaksızın, yüksek okul ve açıköğretimde okuyanlar dahil, 7 milyon öğrenci yararlanacak. Bir defaya mahsus üniversite öğrencilerinin alacakları telefon, tablet ve bilgisayarlardan vergi alınmayacak. Akıllı telefon ve bilgisayarlardaki vergi muafiyetinden yalnızca ön lisans ve lisans bölümünde eğitim alan öğrenciler yararlanacak.



#ÖTV
#Ekonomi
#vergisiz telefon
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Antalya’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı