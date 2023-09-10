ÖTV’siz telefonda üst limit 10 bin TL

Seçim sürecinde AK Parti seçim beyannamesi içerisinde yer alan gençler için vergisiz telefon satışı konusunda çalışmalarda son aşamaya gelindi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, bir sonraki kabinede konunun gündeme alınacağını belirtti. Edinilen bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın çalışmalarını yaptığı ÖTV’siz telefon uygulamasının ilk etapta 10 bin TL’ye kadar olan telefonları kapsaması öngörüldü. Konu ile ilgili açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ilk kabine toplantısında yapacağı sunumda ÖTV’siz telefon konusunu da gündeme getirecek.