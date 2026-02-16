Oyak Renault’nun üçüncü SUV’u Dacia

Geçen yıl 51 bin 717 adetlik satışla Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobillerinden Clio, yenilenen tasarımı ve artan donanım seviyesiyle bu başarısını sürdürmeyi hedefliyor. Yeni Clio, 1,2 litrelik 3 silindirli turbo benzinli motorla satışa çıkan model 115 beygir güç ve 190 Nm tork üretiyor. 100 kilometredeki yakıt tüketimi ise 5 litre. Yeni Clio, 1 milyon 799 bin liradan başlayan liste fiyatıyla alıcılarını bekliyor. Lansmana özel olarak ilk 1000 müşteriye aracın fiyatı 1 milyon 749 bin lira olarak sunulurken, mevcut Clio sahiplerine 50 bin lira takas desteği ile 1 milyon 699 bin liradan başlayan fiyatlar sağlanıyor. Kampanya kapsamında 200 bin liraya kadar 6 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkanı da bulunuyor.