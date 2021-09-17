Özelin yurt dışı borcu eriyor

Finans dışındaki şirketler ve bankalar yurt dışı borcunu azalttı. Temmuz ayında, 2017 yılı sonuna göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 56,1 milyar dolarlık düşüşle 219,8 milyar dolardan 163,7 milyar dolara, kısa vadelide 8,9 milyar dolarlık düşüşle 18,5 milyar dolardan 9.5 milyar dolara geriledi. Bu düşüşte bankalar ve şirketlerin, yurt dışından kredi ve tahvil yoluyla borçlanmayı azaltması etkili oldu. Son 7 ayda da borçlanmadaki düşüş devam etti.

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TAHVİL YOLUYLA BORÇLANMA DÜŞTÜ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Temmuz 2021 verilerine göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2020 yıl sonuna göre 130 milyon dolar azalarak 173,3 milyar dolar oldu. Uzun vadeli kredi borcu, aynı dönemde 110 milyon dolar artarak 163,8 milyar dolar, kısa vadelide (ticari krediler hariç) 240 milyon dolar düşüşle 9,5 milyar dolara indi. Borçluya göre incelendiğinde, Temmuz 2021’de, geçen yılın sonuna göre bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları 2,6 milyar dolar azalırken, tahvil ihracı borçlanmaları da 777 milyon dolar azalışla 20,8 milyar dolara geriledi.

BANKALAR KISTI ŞİRKETLER ALDI

Bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları da 883 milyon dolar azalırken, tahvil stoku ise 3 milyon dolar gerileyerek 2,3 milyar dolar oldu. Finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 2,8 milyar dolar yükselirken, tahvil stoku da 2,1 milyar doları artışla 9,8 milyar dolara çıktı. Bankaların kısa vadeli kredi borçlanmaları aynı dönemde, 513 milyon dolar azalışla 6,1 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi borçlanmaları da 16 milyon dolar artışla 1,3 milyar dolara çıktı.

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Kredinin yüzde 61'i dolar

Uzun vadeli kredi borcunun yüzde 61’i dolar, yüzde 34,9’u avro, yüzde 2,3’ü Türk Lirası ve yüzde 1,8’i ise diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli kredi borcun ise yüzde 38,2’si dolar, yüzde 34,5’i avro, yüzde 23,8’i Türk Lirası ve yüzde 3,5’i diğer döviz cinslerinden oluştu. Öte yandan uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 40,7’sini finansal kuruluşlar, yüzde 59,3’ünü finansal olmayan kuruluşlar gerçekleştirdi. Aynı dönemde, kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 83,2’si finansal kuruluşların, yüzde 16,8’i finansal olmayan kuruluşların borçlarından meydana geldi.

Bir yılda anapara ödemesi 42,1 milyar dolar

Uzun vadeli kredi borcunun alacaklıya göre dağılımı incelendiğinde, tahvil hariç özel alacaklılara olan borçlar, temmuzda 2020 yıl sonuna göre 1,6 milyar dolar azalarak 107,7 milyar dolara düştü. Aynı dönemde kısa vadeli kredi borcu açısından tahvil hariç özel alacaklılara olan borç da 412 milyon dolar gerileyerek 9,1 milyar dolara indi. Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, temmuz sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 42,1 milyar dolar düzeyinde olduğu hesaplandı.