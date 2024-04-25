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Ekonomi

Pakistan'dan ABD'ye yaptırım resti: İran ile doğal gaz boru hattının tamamlanacağından umutluyuz

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, ABD'nin yaptırım uyarılarına rağmen İran-Pakistan Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin tamamlanacağından umutlu olduğunu söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, 23 Nisan'da yaptığı açıklamada, “İran ile iş anlaşmaları yapmayı düşünen herkese potansiyel yaptırım riskinin farkında olmalarını tavsiye ediyoruz." diye konuşmuştu.

13:01 - 25/04/2024 Perşembe
AA
Khavaja Muhammed Asıf
Khavaja Muhammed Asıf

Geo News televizyonuna konuşan Bakan Asıf, bölgedeki ülkelerin, karşı karşıya oldukları huzursuzluk ve çalkantıları Batılı ülkelerin ve Avrupa devletlerinin vekilleri aracılığıyla artan müdahalelerini göz önüne alarak bölgesel paydaşların çıkarlarını korumak için ortak bir platformda toplanmaları gerektiğini belirtti.


Asıf, bu kapsamda İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ziyaretinin önemli olduğunu ve İran-Pakistan Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin tamamlanacağından umutlu olduğunu ifade etti.

Terörün İran ile Pakistan'ın ortak problemi olduğunu dile getiren Asıf, Reisi'nin ziyaretinin kimi incitip incitmediğinin bir önemi olmadığını vurguladı.


ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, 23 Nisan'da yaptığı açıklamada, “İran ile iş anlaşmaları yapmayı düşünen herkese potansiyel yaptırım riskinin farkında olmalarını tavsiye ediyoruz." diye konuşmuştu.


İran-Pakistan Doğal Gaz Boru Hattı Projesi


İki ülke arasında varılan anlaşma kapsamında İran gazının Pakistan'a ilk akışı 1 Ocak 2015'te başlayacaktı fakat gerek İran'a yönelik uluslararası yaptırımlar gerekse ABD'nin projeye karşı çıkması nedeniyle boru hattında ilerleme sağlanamamıştı.


ABD yaptırımlarından çekinen Pakistan, İran ile yürüttüğü doğal gaz boru hattı projesini Ağustos 2023'te askıya almıştı.


Tahran yönetimi ise projenin kendi topraklarındaki kısmına 2 milyar dolarlık yatırım yaptığını ve ihracata hazır olduğunu belirtmişti.

Projenin zamanında tamamlanmaması halinde 18 milyar dolarlık cezayla karşı karşıya kalma ihtimali bulunan Pakistan, 23 Şubat 'ta İran-Pakistan Doğal Gaz Boru Hattı'nın inşasını yeniden onaylamıştı.


The News gazetesi de bu ayın başında Pakistan'ın, Gvadar'dan İran sınırına kadar doğal gaz boru hattının 80 kilometrelik kısmının inşasına başladığını duyurmuştu. Toplam uzunluğu 1931 kilometre olan doğal gaz boru hattının 1150 kilometresi İran, 781 kilometresi Pakistan sınırları içerisinde yer alıyor.

Anlaşma kapsamında İran'ın Basra Körfezi sularındaki Güney Pars Gaz Sahası'ndan Pakistan'a günlük 750 milyon ile 1 milyar kübik fit arasında doğal gaz tedariki sağlanması öngörülüyor.




#ABD
#İran
#pakistan
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