Pakistan'dan ABD'ye yaptırım resti: İran ile doğal gaz boru hattının tamamlanacağından umutluyuz

Geo News televizyonuna konuşan Bakan Asıf, bölgedeki ülkelerin, karşı karşıya oldukları huzursuzluk ve çalkantıları Batılı ülkelerin ve Avrupa devletlerinin vekilleri aracılığıyla artan müdahalelerini göz önüne alarak bölgesel paydaşların çıkarlarını korumak için ortak bir platformda toplanmaları gerektiğini belirtti.
Terörün İran ile Pakistan'ın ortak problemi olduğunu dile getiren Asıf, Reisi'nin ziyaretinin kimi incitip incitmediğinin bir önemi olmadığını vurguladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, 23 Nisan'da yaptığı açıklamada, “İran ile iş anlaşmaları yapmayı düşünen herkese potansiyel yaptırım riskinin farkında olmalarını tavsiye ediyoruz." diye konuşmuştu.
İran-Pakistan Doğal Gaz Boru Hattı Projesi
İki ülke arasında varılan anlaşma kapsamında İran gazının Pakistan'a ilk akışı 1 Ocak 2015'te başlayacaktı fakat gerek İran'a yönelik uluslararası yaptırımlar gerekse ABD'nin projeye karşı çıkması nedeniyle boru hattında ilerleme sağlanamamıştı.
ABD yaptırımlarından çekinen Pakistan, İran ile yürüttüğü doğal gaz boru hattı projesini Ağustos 2023'te askıya almıştı.
Projenin zamanında tamamlanmaması halinde 18 milyar dolarlık cezayla karşı karşıya kalma ihtimali bulunan Pakistan, 23 Şubat 'ta İran-Pakistan Doğal Gaz Boru Hattı'nın inşasını yeniden onaylamıştı.
Anlaşma kapsamında İran'ın Basra Körfezi sularındaki Güney Pars Gaz Sahası'ndan Pakistan'a günlük 750 milyon ile 1 milyar kübik fit arasında doğal gaz tedariki sağlanması öngörülüyor.