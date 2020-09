Palamut sezonu açıldı: Palamut ne kadar?

Vatandaşların özellikle hamsiyi sorduklarını kaydeden balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, “Beklenen çıkış zaten palamutla olur çünkü mevsim palamudun mevsimi. İstavrit, çinekop, lüfer ve sargan yan çeşitler olarak çıkıyor. Ama hedefte olan asıl balık palamuttur. Maşallah bu senede, geçen sene bunun hiç eseri yoktu. Bu sene yine tezgâhları süslemeye başladı. Gramajları da zaten görünüyor, 300 gram ve 600 gram boyutlarına ulaştı. 20 günlük bir sürenin sonunda 1 ila 1,5 kilogram civarına ulaşacaktır. Biz de onu bekliyoruz. İnşallah balık bol olacak, biz de vatandaşlara satacağız bol bol yiyecekler. Hayırlı bir sezon geçirmemizi bekliyoruz. Hamsi çok soruluyor ancak şu an tezgâhlardaki hamsi Karadeniz'in yerli hamsisi değildir. İzmir ve İstanbul'da çıkıyor bu hamsi, tüketicinin bunu bilmesi gerekiyor. Trabzon hamsisi 11. ayda tezgâhlarda yerini alacaktır. Bolluk palamuttan yana, palamut oldukça kimse o yöne bakmaz. Vatandaşında talebi şu an palamuttan yana. İnşallah hem Türkiye hem bizim için hayırlı bir sezon olacak. Ancak Karadeniz hamsisi için 1.5 ay var” ifadelerini kullandı.