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Palamut sezonu açıldı: Palamut ne kadar?

Av sezonu kısa bir süre önce açıldı. Balık tezgahlarında bolluk yaşanıyor. Tüketiciler tarafından en çok tercih edilen balık türlerinden olan palamut fiyatları merak ediliyor. Peki palamut ne kadar? İşte cevabı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Av sezonunun açılmasıyla tezgahlarda palamut bollaştı.
Av sezonunun açılmasıyla tezgahlarda palamut bollaştı.

Balık sezonun açılmasıyla vatandaşlar balığa yoğun ilgi göstermeye başladı. Tezgahlarda balık bolluğu yaşanırken tüketiciler tarafından en çok tüketilen balık da palamut oldu. Vatandaşlar 'Palamut ne kadar oldu' sorusunun yanıtını arıyor.

PALAMUT FİYATLARI NE KADAR?

  • Palamutta yaşanan bolluktan dolayı fiyatı 12 lira civarında seyrediyor. Balıkçılar diğer çeşitlerde de önümüzdeki günlerde bolluk yaşanmasını, bu sayede fiyatların da ciddi oranda gerilemesini bekliyor.

Palamut tezgahlarda, hamsi ise kasım sonunda bekleniyor
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1 Eylül'de başlayan yeni av sezonu ile birlikte, Karadenizli balıkçıların ağları balıklarla dolarken, tutulan balıkların satışı ile ilgili de yoğunluk yaşanıyor. Özellikle Trabzonlu balıkçıların ağlarını bu sezon palamut balığı doldurdu.
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Palamudun yansı sıra mezgit ve istavritte yaşanan bolluk, balıkçı tezgâhlarını da şenlendirdi. Palamudun tanesi 15-25 TL arasında satılırken, istavritin kilosu 30, mezgit 20 TL'den satılıyor.
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Denizlerde av sezonunun başlamasıyla yaşanan bolluk, hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürürken, deniz suyu sıcaklarının düşmesiyle vatandaşlar ve balıkçılar, hamsiyi bekliyor.
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Vatandaşlar, Karadeniz hamsisini beklerken, İstanbul ve İzmir'den gelen hamsiyle bir nebze de olsa bu özlemini gideriyor. Marmara'dan gelen az sayıda hamsi, kilosu 25-30 TL'den kısa sürede alıcı buluyor. Balıkçılar, Karadeniz hamsisinin, yaklaşık 1,5 ay sonra tezgâhlarda yerini alacağını belirtti.
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Balıkçı Zekeriya Denizer, 2 gün önce İstanbul'dan gelen hamsinin kısa sürede tükendiğini söyleyerek, “Şu anda palamut zamanı. Palamudun da gramajı çok fazla değil. Daha tam kendini almış durumda değil. Kasım ayına doğru da hamsiyi bekliyoruz. 2 gün önce de İstanbul'dan gelen hamsi vardı, onun da kilosu biraz pahalı oldu. 25-30 lira civarındaydı. Müşteride zorluk yaşıyor bu süreçte. Şu an palamut zamanı olduğu içinde müşteri palamut soruyor” dedi.
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Balıkçı Ayhan Keleş, deniz suyunun soğumasıyla hamsi avında bolluk beklentileri olduğunu belirterek, “Şu anda havalar biraz sıcak gidiyor. Sıcak gittiğinden de sular soğumuyor, hamsi çıkmıyor. Böyle olunca da palamut bir çıkıyor bir çıkmıyor. Bu da bazen fiyatların düşük bazense yüksek olmasına neden oluyor. Şu an biraz kıt geliyor, hamsinin çıkması ve olmasıysa havaların soğuk olmasına bağlı. İstanbul'dan ve İzmir'den gelen hamsiler var. Ancak şu an zaten palamut zamanı olduğu için tezgâhlarda palamut görüyoruz” diye konuştu.
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Kent sakini Yakup Bektaşoğlu ise palamut bolluğu olduğunu, herkesin hamsi avını merakla beklediğini ifade ederek “Valla palamut sezonu şu an ancak herkes hep 'hamsi' diyor. Trabzon halkının her zaman bir numarası hamsidir” şeklinde konuştu.
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Vatandaşların özellikle hamsiyi sorduklarını kaydeden balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, “Beklenen çıkış zaten palamutla olur çünkü mevsim palamudun mevsimi. İstavrit, çinekop, lüfer ve sargan yan çeşitler olarak çıkıyor. Ama hedefte olan asıl balık palamuttur. Maşallah bu senede, geçen sene bunun hiç eseri yoktu. Bu sene yine tezgâhları süslemeye başladı. Gramajları da zaten görünüyor, 300 gram ve 600 gram boyutlarına ulaştı. 20 günlük bir sürenin sonunda 1 ila 1,5 kilogram civarına ulaşacaktır. Biz de onu bekliyoruz. İnşallah balık bol olacak, biz de vatandaşlara satacağız bol bol yiyecekler. Hayırlı bir sezon geçirmemizi bekliyoruz. Hamsi çok soruluyor ancak şu an tezgâhlardaki hamsi Karadeniz'in yerli hamsisi değildir. İzmir ve İstanbul'da çıkıyor bu hamsi, tüketicinin bunu bilmesi gerekiyor. Trabzon hamsisi 11. ayda tezgâhlarda yerini alacaktır. Bolluk palamuttan yana, palamut oldukça kimse o yöne bakmaz. Vatandaşında talebi şu an palamuttan yana. İnşallah hem Türkiye hem bizim için hayırlı bir sezon olacak. Ancak Karadeniz hamsisi için 1.5 ay var” ifadelerini kullandı.
Palamut tezgahlarda, hamsi ise kasım sonunda bekleniyor
Trabzon'da av sezonunun başlamasıyla birlikte balıkçı tezgahlarında yoğunluk yaşanıyor. Kentteki, tezgahları palamut süslerken, deniz suyu sıcaklarının düşmesiyle birlikte, hamsinin de avlanarak tezgahlarda olması bekleniyor.


Öte yandan sardalya 25, mezgit 40, çipura 60, karides 40, mercan 30, istavrit 25, kolyoz 25 liradan satılıyor.

PALAMUT BALIĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Protein içerikleriyle birlikte; çoklu doymamış yağ asitleri (omega-3 ve omega-6), vücudumuz için oldukça öneme sahip olan esansiyel aminoasitleri ve birçok vitamini içermesi yönünden oldukça zengin besin kaynaklarıdır. Beslenmede mutlaka belli miktarlarda yer almalıdır. Palamut balığı da mevsiminde tüketildiğinde zengin içeriğe sahip oluşuyla oldukça besleyici rol üstlenmektedir.

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