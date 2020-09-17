Palamut sezonu açıldı: Palamut ne kadar?

Av sezonu kısa bir süre önce açıldı. Balık tezgahlarında bolluk yaşanıyor. Tüketiciler tarafından en çok tercih edilen balık türlerinden olan palamut fiyatları merak ediliyor. Peki palamut ne kadar? İşte cevabı...
Balık sezonun açılmasıyla vatandaşlar balığa yoğun ilgi göstermeye başladı. Tezgahlarda balık bolluğu yaşanırken tüketiciler tarafından en çok tüketilen balık da palamut oldu. Vatandaşlar 'Palamut ne kadar oldu' sorusunun yanıtını arıyor.
PALAMUT FİYATLARI NE KADAR?
Palamutta yaşanan bolluktan dolayı fiyatı 12 lira civarında seyrediyor. Balıkçılar diğer çeşitlerde de önümüzdeki günlerde bolluk yaşanmasını, bu sayede fiyatların da ciddi oranda gerilemesini bekliyor.
Öte yandan sardalya 25, mezgit 40, çipura 60, karides 40, mercan 30, istavrit 25, kolyoz 25 liradan satılıyor.
PALAMUT BALIĞININ FAYDALARI NELERDİR?
Protein içerikleriyle birlikte; çoklu doymamış yağ asitleri (omega-3 ve omega-6), vücudumuz için oldukça öneme sahip olan esansiyel aminoasitleri ve birçok vitamini içermesi yönünden oldukça zengin besin kaynaklarıdır. Beslenmede mutlaka belli miktarlarda yer almalıdır. Palamut balığı da mevsiminde tüketildiğinde zengin içeriğe sahip oluşuyla oldukça besleyici rol üstlenmektedir.