Ekonomi Panzehir gibi fabrika yatırımı Fabrika için ilk kazma vuruldu, 500 kişiye istihdam sağlanacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Panzehir gibi fabrika yatırımı: Fabrika için ilk kazma vuruldu, 500 kişiye istihdam sağlanacak

Geleceğe güvenen ve inanan iş insanları yeni yatırımlara imza atmaya devam ediyor. Virüse inat Kaanlar Gıda ikinci fabrikasının temellerini attı. 150 milyon liralık süt ve süt ürünleri yatırımı için Aydın’da ilk kazmalar vuruldu. Fabrikada doğrudan 500 kişi çalışacak. Dolaylı istihdam rakamı ise 20 bin kişiyi bulacak.

Mine Açar Yeni Şafak
Kaanlar Fabrikası
Kaanlar Fabrikası

Virüs nedeniyle insanların işini korumasını sağlamak tüm devletlerin önceliği haline geldi. Bu önceliğe iş insanları da yeni yatırımlarla destek vermek için kolları sıvadı. Virüsün ülke ekonomilerine verdiği zararın en iyi aşısınn yeni yatırımlar olduğu bilinciyle harekete geçen birçok iş adamı ötelediği yatırımları devreye almaya başladı. Yeni yatırım kararlarını arka arkaya duyar olduk. Geçtiğimiz günlerde Ahlatçı Holding ileri teknolojili yatırımlara başladıklarını ve 8 kiloluk zırhın ağırlığını 800 grama düşecek 50 milyon dolarlık bir yatırıma başladıklarını duyurmuştu. Önceki gün Bosch Bursa’daki fabrikaya 500 milyon liralık ek yatırım yapacağını açıkladı.

Fotoğraf: Arşiv

KURU GIDA İÇİN YENİ TESİS KURULUYOR

Türkiye genelinde farklı iş adamlarından da 100 ayrı kuru gıda tesisinin kurulacağı müjdesi verildi.

Rizeli 250 üreticinin kurduğu Fındıklı Organik Meyve üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Gürkan ise Tarım Bakanlığının destekleriyle kuru gıda alanına yatırım yapmayı planladıklarını, satsuma mandalinasından fındığa, elmadan kara yemişe kadar birçok ürünün kurutularak pazarlanması için tesisler kurulmasına karar verdiklerini söyledi. Gürkan, “Günlük 500 kilogramlık kurutma kapasitesine sahip tesisler ağırlıklı olarak ihracata çalışacak. Ülke ekonomisine katkı sağlayacak” dedi.

Son güzel haber ise Kaanlar Gıda’dan geldi.

AYDIN’DA İKİNCİ FABRİKA

Abdurrahman Kaan

Gıda sektörünün öncü firmalarından Kaanlar Gıda geçtiğimiz hafta ikinci fabrikanın temellerini attı. 40 bin metrekare kapalı alanda hizmet verecek olan fabrika aynı zamanda ileri teknoloji makine ekipmanıyla donatılacak. Ürünler el değmeden üretilecek.

Kaanlar Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Kaan, Aydın'da başlayan fabrika yatırımının bütçesinin 150 milyon lira olduğunu ve 500 kişiye doğrudan istihdam sağlayacağını söyledi. Kaan, fabrikanın günlük süt işleme kapasitesinin ise bin ton olacağını belirtti.

DOLAYLI İSTİHDAM 20 BİN

Bu istihdamın farklı alanları da harekete geçirdiğini belirten Kaan, “Üretim yapabilmek için 13 bin süt üreticisinden alım yapacağız. Bu aileler de 50 bin süt veren hayvanın beslenmesi için yem alacak. Bu da dolaylı ve doğrudan olarak bakıldığında en az 20 bin kişiye istihdam olarak hesaplanmalı” dedi.

KATMA DEĞERLİ ÜRETİM

  • Yeni fabrikada klasik üretimin yanı sıra ihracat değeri yüksek katma değerli ürünler de geliştirilecek. Toplamda 32 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Kaan konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu ülkelere ürün çeşidimizi artırma niyetimiz var. Bu doğrultu da ana hedeflerimizin başında AB ülkeleri gelecek. Bu pazara dönük olarak da sıvı protein üretimi yapacağız. Sıvı protein gıdalarla alınan proteine göre kana daha çabuk karışıyor. Gıdadan alınan protein 4 saat sonra insan kanına karışırken bizim ürün ise 10-15 dakikada kana geçip 45 dakikada da kaslara ulaşıyor. Ayrıca bu sıvı proteinin içinde 18 tane de aminoasit bulunuyor. Bunun gibi ürünler bağışıklık sistemini güçlendirip vücut direncini artırıyor.”

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