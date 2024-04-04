Para politikasında sıkı duruş sürecek

Ekonomi yönetimi, sıkılaştırma politikasından taviz vermeyecek. Hükümetin, yerel seçimler sonrasında da enflasyonla mücadele adımlarını artırarak sürdüreceği bildirildi. Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre, ekonomi politikasında devam ettirilen anti enflasyonist tutum başarıya ulaşana kadar desteklenecek. Bu bağlamda, politika faizi yıl boyunca yüksek seviyede kalacak. Merkez Bankası'nın mevduat faizini yüzde 50 olan politika faiziyle enflasyon oranı arasında tutması sağlanacak.

Enflasyonun seyrine bağlı olarak yılın ikinci yarısından itibaren gelişmelere bakılacak. Tedbirlerin başarıya ulaşmasıyla birlikte hayat pahalılığında sağlanacak düşüşe paralel olarak çalışan kesimlerin yaşam standartlarında iyileşme başlayacak. Emekli ve memur maaşında temmuz ayı içinde yapılacak artış enflasyon oranıyla sınırlı tutulacak. Piyasalarda enflasyonu yükseltecek gelişmeler yaşanmasının önüne geçilecek. Bu kapsamda, ücret artışları için piyasada fazladan para enjeksiyonu yapılması engellenecek.