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Ekonomi

Para politikasında sıkı duruş sürecek

Enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan sıkılaştırma politikası sürecek. Emekli ve memur maaşında temmuz ayı içinde yapılacak artış enflasyon oranıyla sınırlı tutulacak.

Uğur Duyan
04:00 - 4/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 23:17 - 3/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Ekonomi yönetimi, sıkılaştırma politikasından taviz vermeyecek. Hükümetin, yerel seçimler sonrasında da enflasyonla mücadele adımlarını artırarak sürdüreceği bildirildi. Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre, ekonomi politikasında devam ettirilen anti enflasyonist tutum başarıya ulaşana kadar desteklenecek. Bu bağlamda, politika faizi yıl boyunca yüksek seviyede kalacak. Merkez Bankası'nın mevduat faizini yüzde 50 olan politika faiziyle enflasyon oranı arasında tutması sağlanacak.

FAZLA PARA ENJEKSİYONU ENGELLENECEK

Enflasyonun seyrine bağlı olarak yılın ikinci yarısından itibaren gelişmelere bakılacak. Tedbirlerin başarıya ulaşmasıyla birlikte hayat pahalılığında sağlanacak düşüşe paralel olarak çalışan kesimlerin yaşam standartlarında iyileşme başlayacak. Emekli ve memur maaşında temmuz ayı içinde yapılacak artış enflasyon oranıyla sınırlı tutulacak. Piyasalarda enflasyonu yükseltecek gelişmeler yaşanmasının önüne geçilecek. Bu kapsamda, ücret artışları için piyasada fazladan para enjeksiyonu yapılması engellenecek.




#Enflasyon
#Ekonomi
#Merkez Bankası
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