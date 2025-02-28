Perakende sektörü dev buluşmaya hazır

Bu yıl 24’üncüsü yapılan Perakende Günleri 2025, 28-29 Mayıs tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenleniyor. Etkinlik “Perakendenin Geleceğini Şekillendirmek – Müşteriyi ve Teknolojiyi Kucaklamak” ana temasıyla gerçekleşecek. Etkinlik ile ilgili bilgi veren Soysal Eğitim ve Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Suat Soysal, “Etkinliğimiz, 2001 yılında 1.043 kişinin katılımıyla başlayan, bugün 10 bin 500 katılımcıya, 4 bin 900 firmaya ve yüzde 88 oranında üst düzey yöneticiye ev sahipliği yapan dev bir etkinliğe dönüştü” dedi. Etkinlik, bu yıl da dünyanın dört bir yanından gelen uzmanları ağırlayacak.
1 milyonun üzerinde iş görüşmesi
Etkinlik boyunca 1 milyonun üzerinde iş görüşmesi, 200 binin üzerinde iş bağlantısı yapılması bekleniyor. Organizasyon aynı zamanda sektöre yön veren büyük lansmanlara da ev sahipliği yapıyor. Bugüne kadar Hopi ve Metro Group Future Store’un lansmanı ilk kez Perakende Günleri’nde yapıldı. AVM projelerinin duyurulması ve yeni teknoloji çözümlerinin sektöre tanıtılması gibi çığır açan gelişmeler bu etkinlikte gerçekleşti. Perakende Günleri 2025’te de sektöre damga vuracak yenilikleri ilk kez tanıtılacak.