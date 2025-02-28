Perakende sektörü dev buluşmaya hazır

Bu yıl 24’üncüsü yapılan Perakende Günleri 2025, 28-29 Mayıs tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenleniyor. Etkinlik “Perakendenin Geleceğini Şekillendirmek – Müşteriyi ve Teknolojiyi Kucaklamak” ana temasıyla gerçekleşecek. Etkinlik ile ilgili bilgi veren Soysal Eğitim ve Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Suat Soysal, “Etkinliğimiz, 2001 yılında 1.043 kişinin katılımıyla başlayan, bugün 10 bin 500 katılımcıya, 4 bin 900 firmaya ve yüzde 88 oranında üst düzey yöneticiye ev sahipliği yapan dev bir etkinliğe dönüştü” dedi. Etkinlik, bu yıl da dünyanın dört bir yanından gelen uzmanları ağırlayacak.