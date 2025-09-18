Perilla Zuchex 2025 Uluslararası Ev & Mutfak Fuarı’nda yeniliklerini tanıttı

Perilla, yalnızca ürünlerini tanıtmakla kalmadı; sektör profesyonelleri, iş ortakları ve ziyaretçilerle bir araya gelerek iş birliği olanaklarını geliştirdi. Tasarım ve inovasyona dayalı üretim anlayışıyla dikkat çeken marka, bu yıl da global pazardaki konumunu güçlendirecek yenilikçi çözümlerini paylaşmanın gururunu yaşadı.





Perilla’dan Yeni Ürünler ve Yatırımlar

Perilla, fuarda mevcut geniş ürün gamını tanıtmanın yanı sıra, yeni yatırım alanı olan silikon mutfak ürünlerini de ziyaretçilerle buluşturdu. Mutfaklarda güvenli ve sağlıklı kullanım sunan yüksek ısıya dayanıklı % 100 Platinum silikondan üretilen, dayanıklılık, uzun ömürlülük ve ergonomik tasarım özellikleri ile öne çıkan bu ürünler, Dünya ve Türkiye’de mutfaklarda yerini almaya hazırlanıyor.

Silikon mutfak ürünleri, yalnızca fonksiyonel özellikleriyle değil, aynı zamanda estetik tasarımlarıyla da dikkat çekti. Modern çizgilere sahip koleksiyon, farklı renk ve çeşitleriyle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Bu yeni yatırım, Perilla’nın ürün çeşitliliğini artırarak hem yurt içinde hem de yurt dışında marka bilinirliğine önemli katkı sağlaması beklenen stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca fuar boyunca şık ve kullanışlı Perilla Silikon Mutfak Ürünleriyle yapılan taptaze muffinler misafirlere ikram edildi. Ayrıca ziyaretçilere silikon ürünlerden özel hediyeler sunularak Perilla kalitesi deneyimleme fırsatı yaşatıldı.





Perilla Tohum Topları Projesi İle Doğaya Dokunuş

Türkiye’de son dönemde yaşanan orman yangınları, doğanın kırılganlığını ve korunması gereken değerlerimizi bir kez daha hatırlattı. Perilla olarak Zuchex 2025’te yalnızca ürünlerimizle değil, doğaya katkı sunmayı hedefleyen Tohum Topları Projemiz ile de ziyaretçilerimizin karşısına çıktık.

Fuarda katılımcılara sunduğumuz özel kutuların içerisinde yer alan tohum topları, doğaya bırakıldığında filizlenerek fidanlara, zamanla ise ağaçlara dönüşüyor. Her bir tohum, küçük bir detay gibi görünse de, geleceğe bırakılacak en değerli miraslardan biri olan yeşil doğanın yeniden canlanması için umut taşıyor.

Ziyaretçilerimiz, standımızdan ayrılırken yalnızca bir hatıra değil; aynı zamanda çevreye katkı sağlayacak anlamlı bir sorumluluk da üstlenmiş oldular. Bu proje ile Perilla, toplumsal farkındalık yaratmayı ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçlıyor.

Ünlü Şef Danilo Zanna, Perilla Misafiri Oldu

Fuar kapsamında, 13 Eylül Cumartesi günü Perilla standında ünlü İtalyan Şef Danilo Zanna misafir edildi. Mevlüt Acaroğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte, silikon mutfak ürünleri üzerine gerçekleştirilen sohbet ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Katılımcılar, ürünlerimizi yakından inceleme fırsatının yanı sıra Şef Danilo Zanna’nın mutfak deneyimlerini ve önerilerini dinleyerek keyifli anlar yaşadılar.

Zuchex 2025 boyunca Perilla standına gösterilen yoğun ilgi için tüm iş ortaklarımıza ve ziyaretçilerimize teşekkür ederiz. Tasarım, Ar-Ge ve üretim gücümüzle geliştirdiğimiz yenilikçi ürünlerimizle, Türk üretiminin uluslararası alandaki konumunu güçlendirmeye ve global pazarda daha güçlü bir şekilde var olmaya devam ediyoruz.











