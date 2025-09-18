Akbank’tan geleceğin bankacılığına ilham veren mimari dönüşüm

“Dünya büyük bir dönüşümden geçiyor ve kurumlar artık yalnızca finansal başarılarıyla değil, yarattıkları çalışma kültürüyle de öne çıkıyor. Akbank olarak biz de bu süreci izlemekle kalmıyor, geleceği şekillendiriyoruz. Yarının bankacılığını bugünden inşa ediyor ve her adımımızla sektöre ilham kaynağı olmayı sürdürüyoruz. Genel Müdürlüğümüz, Akbank’ın vizyonunu somutlaştıran bir merkez olarak tasarlandı. Yaratıcılığın beslendiği, teknolojinin sanatla buluştuğu, genç, dinamik ve çevik bir ruhun hissedildiği; aynı zamanda gelenek ile geleceğin buluştuğu ilham verici bir ortam haline geldi. Buradan yükselen enerji, yalnızca bugünün değil, geleceğin Akbank’ını da besliyor. Farklı alanlarıyla dönüşümümüzün çok boyutlu yapısını ortaya koyan bu mekândan geçen herkesin, Akbank’ı daha da ileriye taşıyacağına inanıyorum.”