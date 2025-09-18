iOS 26 güncellemesini yükleyen bin pişman: Apple'a şarj ve ısınma şikayetleri yağıyor

"Yeni özellikler heyecan verici ve cihazınızdan daha fazla verim almanıza yardımcı oluyor, ancak bazıları ek kaynak gerektirebilir. Kişisel kullanımınıza bağlı olarak, bazı kullanıcılar performans ve pil ömründe küçük değişiklikler fark edebilir. Apple, her zaman harika bir pil ömrü ve sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlamak için yazılım güncellemelerini optimize etmeye devam ediyor."