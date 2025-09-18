Yeni Şafak
iOS 26 güncellemesini yükleyen bin pişman: Apple'a şarj ve ısınma şikayetleri yağıyor

iOS 26 güncellemesini yükleyen bin pişman: Apple'a şarj ve ısınma şikayetleri yağıyor

10:5418/09/2025, Perşembe
Yeni güncelleme iPhone modellerinde pil sorununu da beraberinde getirdi.
Yeni güncelleme iPhone modellerinde pil sorununu da beraberinde getirdi.

Apple, iOS 26 güncellemesiyle şık tasarım vaadederken kullanıcıları şarj çilesi ve aşırı ısınma sorunlarıyla baş başa bıraktı. Şirket, sorunun geçici olduğunu söylese de eleştiriler artıyor.

Apple, son büyük güncellemesi iOS 26’yı kullanıma sundu. Yeni tasarım “Liquid Glass” ile dikkat çeken güncelleme, kullanıcılar tarafından hem beğenildi hem de eleştirildi. Özellikle telefonların şarjının hızlı tükenmesi ve cihazların aşırı ısınması konusundaki şikayetler dikkat çekti.

Pil ömrü kısaldı: Apple apar topar açıklama yaptı

iOS 26’nın pil ömrünü kısalttığı ve şarjı hızla tükettiği yönündeki şikayetler artınca Apple, duruma açıklık getirdi. Şirket, pil ömründeki hızlı tüketimin geçici bir performans etkisinden kaynaklandığını belirtti. Açıklamada, büyük güncellemelerin ardından telefonun ısınmasının ve şarjın hızlı tükenmesinin normal olduğu, durumun düzelmesi için bir süreye ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.


Apple yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yeni özellikler heyecan verici ve cihazınızdan daha fazla verim almanıza yardımcı oluyor, ancak bazıları ek kaynak gerektirebilir. Kişisel kullanımınıza bağlı olarak, bazı kullanıcılar performans ve pil ömründe küçük değişiklikler fark edebilir. Apple, her zaman harika bir pil ömrü ve sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlamak için yazılım güncellemelerini optimize etmeye devam ediyor."



