iOS 26 güncellemesini yükleyen bin pişman: Apple'a şarj ve ısınma şikayetleri yağıyor

Apple, iOS 26 güncellemesiyle şık tasarım vaadederken kullanıcıları şarj çilesi ve aşırı ısınma sorunlarıyla baş başa bıraktı. Şirket, sorunun geçici olduğunu söylese de eleştiriler artıyor.
Apple, son büyük güncellemesi iOS 26’yı kullanıma sundu. Yeni tasarım “Liquid Glass” ile dikkat çeken güncelleme, kullanıcılar tarafından hem beğenildi hem de eleştirildi. Özellikle telefonların şarjının hızlı tükenmesi ve cihazların aşırı ısınması konusundaki şikayetler dikkat çekti.
Pil ömrü kısaldı: Apple apar topar açıklama yaptı
iOS 26’nın pil ömrünü kısalttığı ve şarjı hızla tükettiği yönündeki şikayetler artınca Apple, duruma açıklık getirdi. Şirket, pil ömründeki hızlı tüketimin geçici bir performans etkisinden kaynaklandığını belirtti. Açıklamada, büyük güncellemelerin ardından telefonun ısınmasının ve şarjın hızlı tükenmesinin normal olduğu, durumun düzelmesi için bir süreye ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.