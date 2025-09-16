Türkiye'de en çok tercih edilen otomobiller açıklandı: İşte ilk sıradaki marka

2004’ten 2025 Temmuz’a kadar trafiğe kaydedilen otomobilleri mercek altına alan TÜİK verileri, Türkiye’de en çok tercih edilen modellerin zamanla nasıl değiştiğini gözler önüne seriyor.

3 /16 İŞTE TÜRKİYE'DE EN ÇOK TRAFİĞE KAYITLI OTOMOBİLLER...

4 /16 13. Dacia: 567,54012

5 /16 12. Citroen: 585,553

6 /16 11. Mercedes-Benz: 919,214

7 /16 10. Tofaş: 980,284

8 /16 9. Toyota: 1,055,135

9 /16 8. Peugeot: 1,139,257

10 /16 7. Opel: 1,196,999

11 /16 6. Hyundai: 1,211,216

12 /16 5. Honda: 1,251,208

13 /16 4. Volkswagen: 1,945,287

14 /16 3. Ford: 2,775,036

15 /16 2. Fiat: 2,977,396