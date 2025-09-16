Yeni Şafak
Türkiye'de en çok tercih edilen otomobiller açıklandı: İşte ilk sıradaki marka

09:5416/09/2025, Salı
2004’ten 2025 Temmuz’a kadar trafiğe kaydedilen otomobilleri mercek altına alan TÜİK verileri, Türkiye’de en çok tercih edilen modellerin zamanla nasıl değiştiğini gözler önüne seriyor.

Hazırlanan grafik, yalnızca markaların sıralamasını değil.

Otomobil dünyasındaki yükselişleri, düşüşleri ve zirveyi de ele alıyor...

İŞTE TÜRKİYE'DE EN ÇOK TRAFİĞE KAYITLI OTOMOBİLLER...

13. Dacia: 567,54012

12. Citroen: 585,553

11. Mercedes-Benz: 919,214

10. Tofaş: 980,284

9. Toyota: 1,055,135

8. Peugeot: 1,139,257

7. Opel: 1,196,999

6. Hyundai: 1,211,216

5. Honda: 1,251,208

4. Volkswagen: 1,945,287

3. Ford: 2,775,036

2. Fiat: 2,977,396

1. Renault: 3,502,812

