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Ekonomi

Peş peşe banka iflasları çıkmaza soktu: ABD'li senatörden paraların çekilmemesi için 'sosyal medya kontrolü' fikri

ABD Merkez Bankası (Fed) ve ABD Hazine Bakanlığı, ülkede art arda yaşanan banka iflasları sonrasında Kongre üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. ABD Kongre Üyesi Thomas Massie, toplantıda söz alan demokrat bir senatörün "Bankalardan toplu para çekilmesini önlemek için sosyal medyayı kontrol edebilecek bir programınız var mı?" diye sorduğunu açıkladı.

19:26 . 13/03/2023 Pazartesi
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ABD'de iflas eden SVB ve Signature Bank.

ABD'de iflas eden SVB ve Signature Bank.

ABD'de SVB'nin ardından Signature Bank da iflas etti. New York merkezli bankaya kayyum atandı. İki bankanın iflasına ilişkin yapılan ortak açıklamada, mevduat sahiplerini koruyacak kararlar sonucu oluşacak hiçbir kaybın vergi mükellefleri tarafından karşılanmayacağı vurgulandı.

Ancak bu açıklama banka müşterilerini tatmin etmedi. ATM'lerin önünde uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.

Kongre üyeleriyle toplantı

ABD Merkez Bankası (Fed) ve ABD Hazine Bakanlığı yaşanan gelişmeler üzerine Kongre üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

'Sosyal medya kontrolü' fikri

Kongre Üyesi Thomas Massie, toplantıda söz alan demokrat bir senatörün "Bankalardan toplu para çekilmesini önlemek için sosyal medyayı kontrol edebilecek bir programınız var mı?" diye sorduğunu açıkladı.



#ABD
#Banka
#İflas
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Peş peşe banka iflasları çıkmaza soktu: ABD'li senatörden paraların çekilmemesi için 'sosyal medya kontrolü' fikri
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