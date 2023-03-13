Peş peşe banka iflasları çıkmaza soktu: ABD'li senatörden paraların çekilmemesi için 'sosyal medya kontrolü' fikri

ABD'de SVB'nin ardından Signature Bank da iflas etti. New York merkezli bankaya kayyum atandı. İki bankanın iflasına ilişkin yapılan ortak açıklamada, mevduat sahiplerini koruyacak kararlar sonucu oluşacak hiçbir kaybın vergi mükellefleri tarafından karşılanmayacağı vurgulandı.

Ancak bu açıklama banka müşterilerini tatmin etmedi. ATM'lerin önünde uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.

ABD Merkez Bankası (Fed) ve ABD Hazine Bakanlığı yaşanan gelişmeler üzerine Kongre üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Kongre Üyesi Thomas Massie, toplantıda söz alan demokrat bir senatörün "Bankalardan toplu para çekilmesini önlemek için sosyal medyayı kontrol edebilecek bir programınız var mı?" diye sorduğunu açıkladı.