EkonomiPetrol fiyatları 60 doların altına düşecek
DÜNYA EKONOMİSİ

Petrol fiyatları 60 doların altına düşecek

'Petrol fiyatları 60 doların altına düşecek'

Fitch Ratings, "ABD'nin hızla artan kaya petrolü üretimi nedeniyle, küresel petrol üretimi bu sene talebin üstüne çıkacak ve fiyatlar 60 doların altına düşecek" dedi.

Haber MerkeziAA
Ham petrol fiyatlarının varil başına 60 doların altına düşeceği tahmin ediliyor
Ham petrol fiyatlarının varil başına 60 doların altına düşeceği tahmin ediliyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ham petrol fiyatlarının varil başına 60 doların altına düşeceğini ve uzun dönem bu seviyenin altında kalacağını duyurdu.

Fitch Ratings'in raporunda ABD'nin hızla artan kaya petrolü üretimine işaret edildi ve küresel petrol üretiminin bu sene talebin üstüne çıkarak, fiyatların 60 doların altına düşmesine neden olacağı belirtildi.

Raporda, ABD kaya petrolünün küresel talepteki artışın önemli bölümünü gelecek yıllarda karşılayacak olmasından dolayı uzun dönemde fiyatları 50-60 dolar arasında tutacağı vurgulandı.

"Fiyatları 50-60 dolar arasında tutacak"

ABD'nin petrol endüstrisinde artan sondaj kulesi sayısı ve sektörde devam eden verimliliğe dikkatin çekildiği raporda, ABD'nin ham petrol üretiminin bu yıl günlük ortalama 1,5 ila 1,7 milyon varil arasında artmasının tahmin edildiğine yer verildi.

Öte yandan, Fitch Ratings, bu seneye dair ham petrol fiyatları öngörüsünü varil başına 5 dolar, gelecek yıla dair fiyat tahminini de 2,5 dolar yukarı çekti.

Raporda, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile kartel dışındaki bazı üretici ülkelerin üretim kesintisi anlaşmasına işaret edilerek, bunun küresel piyasadaki ham petrol stoklarını azalttığı ifade edildi.

Ancak uzun dönemde OPEC'in üretim ve fiyatları kontrol edebilme gücünün "kuşkulu" olduğu bilgisine yer verilen raporda, bunun, anlaşmaya katılan ülkelerin Amerikalı kaya petrolü üreticileri karşısında piyasa payını kaybetmek istememesinden kaynaklandığı aktarıldı.

Fitch, dünya genelinde en yaygın olarak kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varilinin bu yıl dahil olmak üzere uzun dönemde ortalama 57,5 dolar olmasını tahmin ediyor. ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varilinin de 2018 dahil olmak üzere uzun dönemde ortalama 55 dolar olması bekleniyor.

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