EkonomiABDde perakende satışlar geriledi
DÜNYA EKONOMİSİ

ABD'de perakende satışlar geriledi

ABD'de perakende satışlar Şubat'ta artış beklentilerine rağmen yüzde 0.1 geriledi. Bu düşüşün, ekonomik büyümede ilk çeyrekte yavaşlamaya işaret ettiği belirtiliyor.

Haber MerkeziReuters
ABD'de perakende satış verileri açıklandı.
ABD'de perakende satış verileri açıklandı.

ABD'de perakende satışlar hane halklarının motorlu araç ve diğer pahalı ürünlerin alımını azaltmasıyla, Şubat'ta bir önceki aya kıyasla yüzde 0.3 artış beklentilerine rağmen yüzde 0.1 gerileyerek art arda üçüncü ayda da düşüş kaydetti.

  • Bu düşüş, ekonomik büyümede ilk çeyrekte yavaşlamaya işaret ediyor.

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Ocak ayı perakende satışlarındaki düşüş ise yüzde 0.3'den yüzde 0.1'e revize edildi.

Çekirdek perakende satışlar Şubat ayında yüzde 0.2 artış kaydederken, yüzde 0.4 olan artış beklentisinin altında kaldı.

Perakende satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 4 artış kaydetti.

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