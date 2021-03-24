Ekonomi Üçüncü dalga endişesi sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
DÜNYA EKONOMİSİ

Petrol fiyatlarında büyük düşüş!

Üçüncü dalga endişesi sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş

Koronavirüs salgınında artan vakalar sonrası ortaya çıkan üçüncü dalga endişeleri petrol fiyatlarında sert düşüşlere neden oldu. Küresel piyasalarda petrol fiyatları talepte yeni baskı oluşacağı endişesiyle yüzde 5.0 düştü.

Haber Merkezi DHA
Petrol fiyatlarında büyük düşüş!
Foto/arşiv

Birleşik Arap Emirlikleri Enerji bakanı Suhail Mohamed Faraj Al Mazrouei, gelişmeler üzerine yaptığı açıklamada, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC ) piyasaların kaldırabileceğinden daha çok petrol arz etmeyeceklerini vurguladı.

Bunun yanında, ABD Merkez Bankası da (Fed), ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin iklim değişikliğiyle mücadeleyi hükümetin en büyük önceliği olarak ilan etmesinin ardından, yeni bir iklim komitesi kurma çalışmalarına başlaması da, talep baskısında olası artışları günde getirdi.

BRENT PETROL 61 DOLARA GERİLEDİ

Gelişmelerle, Mayıs teslimi Batı Teksas petrolünün varil fiyatı yüzde 5.18 düşüşle 58.06 dolara gerilerken, gösterge Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 4.85 düşüşle 61.16 dolara kadar indi. Bununla birlikte, küresel petrol fiyatları hala yılın başına göre yüzde 20 dolayında yukarıda bulunuyor.

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