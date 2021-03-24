Üçüncü dalga endişesi sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş

Birleşik Arap Emirlikleri Enerji bakanı Suhail Mohamed Faraj Al Mazrouei, gelişmeler üzerine yaptığı açıklamada, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC ) piyasaların kaldırabileceğinden daha çok petrol arz etmeyeceklerini vurguladı.

Bunun yanında, ABD Merkez Bankası da (Fed), ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin iklim değişikliğiyle mücadeleyi hükümetin en büyük önceliği olarak ilan etmesinin ardından, yeni bir iklim komitesi kurma çalışmalarına başlaması da, talep baskısında olası artışları günde getirdi.

BRENT PETROL 61 DOLARA GERİLEDİ

Gelişmelerle, Mayıs teslimi Batı Teksas petrolünün varil fiyatı yüzde 5.18 düşüşle 58.06 dolara gerilerken, gösterge Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 4.85 düşüşle 61.16 dolara kadar indi. Bununla birlikte, küresel petrol fiyatları hala yılın başına göre yüzde 20 dolayında yukarıda bulunuyor.

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