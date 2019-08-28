Ekonomi Petrol gelirleri yüzde 32 arttı
DÜNYA EKONOMİSİ

Petrol gelirleri yüzde 32 arttı

Petrol ihraç eden ülkeler petrol ihracından sağladıkları geliri 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 32 artırarak, 711 milyar dolara yükseltti. OPEC üyesi ülkelerin kazanç artışında petrol fiyatlarındaki yükseliş başrol oynarken, 2019 yılında ise 604 milyar dolar gelir öngörülüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütüne (OPEC) üye ülkelerin petrol ihracından elde ettiği gelir geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 32 artarak 711 milyar dolar yükseldi. Söz konusu miktar, 2017'de 538 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken gelir artışında ham petrol fiyatlarındaki yükseliş önemli rol oynadı. Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü petrolün ortalama varil fiyatı 2017'de 54 dolarken, 2018'de bu rakam yüzde 31 artışla 71 dolara yükseldi. Bu dönemde ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolünün ortalama varil fiyatı ise 51 dolardan 65 dolara çıkarak yüzde 27 artış kaydetti.

2019 BEKLENTİSİ 604 MİLYAR DOLAR

Kartel üyeleri içinde 2017'de en fazla petrol ihraç geliri yakalayan yedinci ülke olan Katar, bu yılın başında OPEC'ten ayrıldığı için 2018 petrol ihraç geliri verilerine dahil edilmedi. ABD yaptırımları nedeniyle petrol üretimi ve ihracatı sekteye uğrayan Venezuela ise OPEC üyeleri arasında yıldan yıla petrol ihraç gelirinde düşüş görülen tek ülke oldu. OPEC'in petrol ihracından elde edeceği toplam gelirin bu yıl 604 milyar dolar olacağı tahmin edilirken, bu miktarın gelecek yıl 580 milyar dolara düşeceği öngörülüyor.

  • SUUDİ ARABİSTAN ZİRVEDE
  • Suudi Arabistan, geçen yıl OPEC içinde petrol ihracından en fazla gelir kazanan ülke oldu. Suudi Arabistan'ın 2017'de 172 milyar dolar olan petrol ihraç geliri, geçen yıl yüzde 38 artış göstererek 237 milyar dolara ulaştı. Ayrıca, geçen yıl Suudi Arabistan'ın petrol ihracından kazandığı gelirin OPEC'in toplam ihraç gelirinin içindeki payı yüzde 33 olarak belirlendi. OPEC sıralamasında ikinci ülke ise Irak oldu. Irak'ın petrol ihraç geliri 2018'de 91 milyar dolar oldu. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ise bu alanda OPEC içinde üçüncü sırayı aldı. BAE'nin petrol ihraç geliri 2017'de 56 milyar dolar iken, 2017'de yüzde 32 artışla 74 milyar dolara ulaştı.

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