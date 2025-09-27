Petrol ve altını solladı: Gümüş Son 14 yılın en yüksek seviyesinde

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları ise fiyatlardaki hareketin yönü açısından kritik görüldü. Rhode Island’da yaptığı konuşmada Powell, faizlerin hızlı bir şekilde indirilmesi durumunda enflasyonla mücadelenin sekteye uğrayabileceğini, bunun da Fed’i yeniden faiz artırmak zorunda bırakabileceğini dile getirdi. Öte yandan faizlerin uzun süre yüksek tutulmasının işgücü piyasasını zayıflatabileceğini de vurguladı.