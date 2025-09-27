Petrol ve altını solladı: Gümüş Son 14 yılın en yüksek seviyesinde

Altın rekor seviyelere yakın seyrini sürdürürken, gümüş piyasasında tarihi bir hareketlilik yaşandı. Reel faizlerin gerileyeceği beklentisi ve fiziki arz sıkışıklığı, gümüş fiyatlarını Cuma günü ons başına 45 doların üzerine taşıyarak son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkardı.
Değerli metallerde bu hafta dalgalı bir seyir hakimdi. Altın, Aralık vadeli kontratlarda COMEX’te 3.790,50 dolardan işlem gördü ve gün içinde yüzde 0,6 artış kaydederek 3.800 dolar sınırını zorladı. Gümüş ise yükselişini arz açığı ve artan endüstriyel talep beklentilerinin desteğiyle hızlandırdı. Silver Institute, 2025’te talebin arzı 100 milyon onsun üzerinde aşacağı ve böylece üst üste beşinci yıl arz açığı yaşanacağı tahmininde bulundu.
Faiz indikçe yükseliyor
Uzmanlara göre, Fed faiz indirimlerinde temkinli davransa da düşük faiz ortamı gümüşün taşıma maliyetini azaltıyor ve yatırımcı ilgisini artırıyor. Bu koşullar, arz açığıyla birleştiğinde fiyatların önümüzdeki dönemde daha da yukarı yönlü hareket edebileceği öngörülüyor