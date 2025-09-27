Yeni Şafak
Petrol ve altını solladı: Gümüş Son 14 yılın en yüksek seviyesinde

Petrol ve altını solladı: Gümüş Son 14 yılın en yüksek seviyesinde

15:5827/09/2025, Cumartesi
Gümüş
Gümüş

Altın rekor seviyelere yakın seyrini sürdürürken, gümüş piyasasında tarihi bir hareketlilik yaşandı. Reel faizlerin gerileyeceği beklentisi ve fiziki arz sıkışıklığı, gümüş fiyatlarını Cuma günü ons başına 45 doların üzerine taşıyarak son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkardı.

Değerli metallerde bu hafta dalgalı bir seyir hakimdi. Altın, Aralık vadeli kontratlarda COMEX’te 3.790,50 dolardan işlem gördü ve gün içinde yüzde 0,6 artış kaydederek 3.800 dolar sınırını zorladı. Gümüş ise yükselişini arz açığı ve artan endüstriyel talep beklentilerinin desteğiyle hızlandırdı. Silver Institute, 2025’te talebin arzı 100 milyon onsun üzerinde aşacağı ve böylece üst üste beşinci yıl arz açığı yaşanacağı tahmininde bulundu.


ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları ise fiyatlardaki hareketin yönü açısından kritik görüldü. Rhode Island’da yaptığı konuşmada Powell, faizlerin hızlı bir şekilde indirilmesi durumunda enflasyonla mücadelenin sekteye uğrayabileceğini, bunun da Fed’i yeniden faiz artırmak zorunda bırakabileceğini dile getirdi. Öte yandan faizlerin uzun süre yüksek tutulmasının işgücü piyasasını zayıflatabileceğini de vurguladı.

Faiz indikçe yükseliyor


Uzmanlara göre, Fed faiz indirimlerinde temkinli davransa da düşük faiz ortamı gümüşün taşıma maliyetini azaltıyor ve yatırımcı ilgisini artırıyor. Bu koşullar, arz açığıyla birleştiğinde fiyatların önümüzdeki dönemde daha da yukarı yönlü hareket edebileceği öngörülüyor




