Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
TPAO'dan 2 ilde yeni petrol hamlesi: Arama ruhsatı uzatımı ve işletme ruhsatı için başvuru yaptı

TPAO'dan 2 ilde yeni petrol hamlesi: Arama ruhsatı uzatımı ve işletme ruhsatı için başvuru yaptı

13:1827/09/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
TPAO, arama ruhsatı uzatımı ve işletme ruhsatı için başvuru yaptı.
TPAO, arama ruhsatı uzatımı ve işletme ruhsatı için başvuru yaptı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Tekirdağ'daki petrol arama ruhsatının süresini uzatmak ve Diyarbakır'daki sahalar için işletme ruhsatı almak üzere başvuruda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre,
TPAO, Tekirdağ'da bulunan "AR/TPO/K/F19-b3" pafta numaralı sahasının petrol arama ruhsatının süresinin uzatılması için 22 Eylül tarihinde başvuru yaptı.
TPAO ayrıca,
Diyarbakır'da bulunan "AR/TPO/K/L45-d" ve "AR/TPO/K/L45-c1,c2" pafta numaraları petrol arama ruhsat sahalarında keşfedilen petrollü arazi ile ilgili olarak petrol işletme ruhsatı almak için başvurdu.
#TPAO
#Tekirdağ
#Petrol
#Diyarbakır
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kira sözleşmesi nasıl hazırlanır? Adım adım kira sözleşmesi hazırlama rehberi