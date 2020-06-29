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Ekonomi Poşetten çevreye büyük kaynak Kişi başı tüketimde inanılmaz bir düşüş yaşandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Plastik poşetin ücretli olması sonrasında poşet kullanımı azaldı

Poşetten çevreye büyük kaynak: Kişi başı tüketimde inanılmaz bir düşüş yaşandı

Doğaya verdiği zarardan dolayı daha az kullanılmasını teşvik etmek için geçen yıl ücretli hale getirilen poşetlerden çevreye 14 ayda 300 milyon lira kaynak sağlandı. 2019 sonu itibariyle kullanımın yüzde 80 azaldığı üründe, kişi başı tüketimde kullanım adeti yıllık 440’tan, 88’e kadar düştü.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kullanımını azaltmak için geçen yıl ücretli hale getirilen poşetlerden çevreye 14 ayda 300 milyon lira kaynak sağlandı. Türkiye'de kullanımı yılda 45 milyar adete kadar yükselen plastik poşeti frenleyip, çevreye verdiği zararı azaltmak için 2019 Ocak ayından itibaren poşetler paralı hale getirildi. Poşet bedeli için belirlenen 25 kuruşluk meblağ 2020 için de artırılmayarak muhafaza edildi. 25 kuruşluk poşetin 15 kuruşu ise çevre projelerinde kullanılmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aktarılıyor.

KULLANIMDA BÜYÜK GERİLEME

Ocak 2019 ile bu yılın şubat ayını kapsayan dönemde poşetten elde edilen geri kazanım katılım payı 300 milyon TL'yi buldu. Ücretlendirme ile planlanan kullanımın düşürülmesi de sağlandı. 2019 yılı sonu itibariyle plastik poşet kullanımı yüzde 80 azaldı. Kişi başı tüketimde kullanım adeti yıllık 440 adetten 88 taneye kadar düştü.

Plastik poşette dünya fotoğrafı
EKONOMİ
Plastik poşette dünya fotoğrafı

3 BİN 126 İŞLETMEYE DENETİM

Uygulamanın ihlal edilmemesi de sıka bir şekilde denetleniyor. Plastik poşetlere ilişkin üretici, tedarikçi ve piyasaya sürenlerin verileri bakanlığın ambalaj bilgi sistemi ile kayıt altına alınıyor. Bakanlık, Çevre Kanunu’na aykırı faaliyet gösteren veya kirliliğe sebebiyet verdiği tespit edilen 3 bin 126 kurum, kuruluş ve işletmeyi bu süre zarfında denetledi. Plastik poşetleri ücretsiz olarak kullanıma sunan 38 satış noktasına 134 bin TL üzerinde para cezası uygulandı.

150 BİN TON PLASTİK TASARRUFU

Uygulama sonucunda sadece geçen yılın ilk 11 ayında yaklaşık 150 bin ton plastik tasarrufu sağlandı. 45 milyara kadar yükselen piyasaya poşet sürümü 35 milyara düştü.

KOVID-19TÜKETİMİ ARTIRDI

  • Öteki taraftan koronavirüs sürecinde plastik poşet kullanımına ilişkin değerlendirmede bulunan Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, poşet kullanımında artış olduğunu, ancak bu artışın bir kısmının tüketimin artmasından kaynaklandığını bildirdi. Düzgün, müşterilerin mağaza alışverişlerinde alışkanlıklarını çok değiştirmediğini ifade ederek, şunları kaydetti: “Kendi poşetini dışarıdan getiren müşteriler yine yanlarında getirmeye devam ediyor. Türkiye genelinde poşet kullanımı bu süreçte yüzde 40-50 oranında arttı. Müşterilerin alışveriş oranıyla market poşetlerine olan talep aynı doğrultuda arttı.”

Ücretli poşet dönemi: 300 milyon lira kaynak sağlandı, kullanımı yüzde 80 azaldı
OYNAT 00:58
Ücretli poşet dönemi: 300 milyon lira kaynak sağlandı, kullanımı yüzde 80 azaldı
Doğaya verdiği zarardan dolayı daha az kullanılmasını teşvik etmek için geçen yıl ücretli hale getirilen poşetlerden çevreye 14 ayda 300 milyon lira kaynak sağlandı. 2019 sonu itibariyle kullanımın yüzde 80 azaldığı üründe, kişi başı tüketimde kullanım adeti yıllık 440'tan, 88'e kadar düştü.


Poşet poşet kâr
EKONOMİ
Poşet poşet kâr
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