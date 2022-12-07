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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Platform Turizm halka açılıyor: Talep toplama yarın başlıyor

Borsa İstanbul’da halka arz için SPK’dan onay alan Albayrak Grubu şirketlerinden Platform Turizm, yarın ve cuma günü talep toplayacak. İki günlük talep sürecinin sonrasında, PLTUR koduyla BİST Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak. Platform'un halka arz işlemi İnfo Yatırım aracılığı ile gerçekleştirilecek.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Platform Turizm halka açılıyor: Talep toplama yarın başlıyor
​Platform Turizm

Albayrak Grubu şirketlerinden Platform Turizm, halka arz sürecinde 8-9 Aralık 2022 tarihlerinde talep toplamaya çıkacak. Personel ve yolcu taşımacılığı, filo kiralama, seyahat acentesi işletmeciliği, gıda nakliye ve dağıtımı, personel destek hizmetleri gibi hizmetler sağlayan Platform Turizm’in yarın başlayacak iki günlük talep toplama sürecinde yatırımcılardan yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Platformun halka arz işlemi İnfo Yatırım aracılığı ile gerçekleştirilecek.

PLTUR İLE YILDIZ PAZARDA

Platform Turizm’in halka arz süreci Sermaye Piyasası Kurulu’nun geçtiğimiz hafta verdiği onay ile başladı. Platform Turizm’den yapılan açıklamada; halka arz öncesinde ödenmiş sermayesi 220 milyon TL olan şirketin paylarının hisse başına 9,10 TL’den halka arz edileceği belirtildi. Açıklamada, “Halka arz, borsada satış yöntemiyle gerçekleşecek. Satışa sunulacak pay miktarı ise 49.500.000 adet olup, 24.750.000 adet pay ortak satışı, 24.750.000 adet pay ise sermaye artırımı suretiyle halka arz edilecektir” denildi. Platform Turizm, PLTUR koduyla BIST Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak.

ALBAYRAK’IN BORSADAKİ ÜÇÜNCÜ ŞİRKETİ

Platform Turizm’in, bünyesinde faaliyet gösterdiği Albayrak Grubu; sanayi, liman işletmeciliği, medya, lojistik ve inşaat gibi birçok sektörde faaliyet gösteriyor. Albayrak Grubu, her geçen gün katlanarak büyüyen başarılarıyla dikkat çekiyor. 2012 yılında Tümosan Motor ve Traktör, 2018 yılında da Trabzon Liman İşletmeciliği ile daha evvelden 2 grup şirketi halka arz edilen Albayrak Grubu, Platform Turizm ile üçüncü halka arzını gerçekleştirecek.

Yeni yapımızla büyümeye devam

Şirketin halka arzı ile ilgili görüşlerini paylaşan Platform Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Albayrak, “Grup bünyemizde halka arz edilen üçüncü şirket olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Halka arzda yatırımcılardan gelecek olan taleplerin verdiği güç ve motivasyon ile günden güne büyüyen bir şirket olmaya devam edeceğiz” dedi.

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