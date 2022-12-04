Ekonomi Platform Turizm halka arz oluyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Platform Turizm halka arz oluyor

Albayrak Grubu’nun bir şirketi daha Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ’nin halka arzına onay verdi.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Platform Turizm halka arz oluyor
​​Albayrak Grubu’nun bir şirketi daha Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak.

Albayrak Grubu’nun bir şirketi daha Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ’nin halka arzına onay verdi. Dün yayımlanan haftalık bültenine göre Kurul, Platform Turizm’in 9,10 liradan başvurusunu onayladı. Platform Turizm, Tümosan ve Trabzon Limanı’nın ardından halka arz olan üçüncü Albayrak Grubu şirketi oldu.

SEKTÖRÜNÜN GÜÇLÜ FİRMASI

Albayrak Grubu’nun köklü firmalarından olan Platform Turizm’in Halka arz izahnamesinde; halka arz ile birlikte şirketin çıkarılmış sermayesinin 220 milyon TL olan sermayesinin 244 milyon 750 bin liraya yükseltileceği belirtildi. 2021’de ikinci el araç satışı, yurt dışı hizmet gelirleri, araç kiralama gelirleri ve yolcu taşımadaki yüksek gelir artışı sayesinde yüzde 27’lik artışla 835 milyon liraya çıkaran şirket, bu yılın ilk üç ayında ise yüzde 38,7’lik bir gelir artışı kaydetti.

Yurt dışında da faaliyet gösteriyor

Kurulduğu 2002 yılından bu yana yurt içinde ve dışında önemli başarılara imza atan Platform Turizm; personel ve öğrenci taşımacılığı, filo kiralama, iş makinesi ve özel donanımlı araç kiralama, kültürel amaçlı gezi organizasyonları, seyahat acentesi işletmeciliği, gıda nakliye ve dağıtım hizmetleri, yurt dışında metrobüs ve toplu taşımacılık hizmetleri, personel destek hizmetleri (zabıta, temizlik ve güvenlik) ve mesire yeri işletmeciliği gibi sektörünün birçok alanında faaliyet gösteriyor.

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