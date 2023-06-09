Polat’tan 1,2 milyar liralık yatırım

Polat Gayrimenkul, Beşiktaş Akatlar’a 50 milyon dolarlık (yaklaşık 1,2 milyar lira) yatırım yapacak.
Polat Holding bünyesinde gayrimenkul ve inşaat alanında projeler gerçekleştiren Polat Gayrimenkul, Beşiktaş Akatlar’a 50 milyon dolarlık (yaklaşık 1,2 milyar lira) yatırım yapacak.
METREKARESİ 200 BİN TL
112 daireden oluşan projede, ön satışlar başladı. Proje inşaatı 2025’te bitirilecek. Dairelerin metrekare fiyatının KDV dahil 200 bin lira olduğu öğrenildi. Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, “İstanbul’un en merkezi ama bir o kadar da nezih lokasyonunda, bu ayrıcalıklı ve konforlu projeyi hayata geçirmekten dolayı çok mutluyuz. Özellikle sürekli deprem tehdidi altında yaşayan İstanbul’a depreme dayanıklı, modern ve şehrin dinamikleri ile uyumlu binalar kazandırmak çok önemli” şeklinde konuştu. Polat, projenin hem içinde yaşayanların hem de semt sakinlerinin yaşam standartlarını yukarıya çekecek bir proje olduğunu belirterek, “Türk ekonomisine katkılarımızı artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
Projenin, 1+1, 2+1, 3+1 seçeneklerden oluştuğunu söyleyen Polat Gayrimenkul İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Yücel ise, “Bu projeyi oluştururken özellikle Akatlar sakinlerinin caddeleri ve sokakları görmeleri ve temiz havayı soluyabilmeleri için tavandan yere kadar camlar planladık. İsteyenler bu manzarayı her dairede yer alan Türk ya da Fransız tipi balkon sayesinde seyredebilecek, isteyenlerse teras katında bulunan 165 metrekarelik lounge alanı ve 75 metrekarelik çocuk oyun alanında atmosferi hissedebilecekler” dedi.