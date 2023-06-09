Polat’tan 1,2 milyar liralık yatırım

112 daireden oluşan projede, ön satışlar başladı. Proje inşaatı 2025’te bitirilecek. Dairelerin metrekare fiyatının KDV dahil 200 bin lira olduğu öğrenildi. Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, “İstanbul’un en merkezi ama bir o kadar da nezih lokasyonunda, bu ayrıcalıklı ve konforlu projeyi hayata geçirmekten dolayı çok mutluyuz. Özellikle sürekli deprem tehdidi altında yaşayan İstanbul’a depreme dayanıklı, modern ve şehrin dinamikleri ile uyumlu binalar kazandırmak çok önemli” şeklinde konuştu. Polat, projenin hem içinde yaşayanların hem de semt sakinlerinin yaşam standartlarını yukarıya çekecek bir proje olduğunu belirterek, “Türk ekonomisine katkılarımızı artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.